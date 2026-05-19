NBA／卡盧索替補轟31分加8顆外線平紀錄 談防守斑馬：要讓對手不舒服

卡盧索（Alex Caruso）在西區冠軍賽首戰徹底燃燒，全場替補出戰31分鐘，19投11中、三分球14投8中，狂轟生涯季後賽新高31分，外帶2籃板、1助攻、2抄截與2阻攻。他的火燙表現是雷霆得以把戰局逼到2度延長賽的關鍵，不過最終球隊還是無緣奪勝，讓卡盧索這場代表作「白忙一場」。

根據NBA官方統計，卡盧索單場投進8記三分球、砍下31分，雙雙刷新個人生涯季後賽單場紀錄。他過去的季後賽最高得分僅20分、單場最多5記三分，如今一次性全面改寫。

更重要的是，卡盧索還寫下屬於自己的歷史紀錄。他與2011年的泰瑞（Jason Terry）成為NBA史上唯二能在季後賽以替補身份拿下30分以上且命中至少8顆三分球的球員。

當年泰瑞是在2011年西區第二輪第四戰，代表獨行俠對湖人時替補上陣25分鐘，14投11中、三分球10投9中轟下32分，率隊以122比86痛宰湖人。如今15年後，卡盧索以近乎同等瘋狂的外線火力，再度把這項紀錄帶回鎂光燈下。

賽後談到自己爆發般的表現，卡盧索表示：「為了贏球，你必須這麼做。我一直認為自己之所以每年到了這個時候都能打得更好，是因為季後賽的『贏球』意義遠比例行賽沉重。我只是努力把握每一個眼前的機會。今晚我獲得很多出手機會，而且球都進了，所以我就順勢而為。」

他接著說：「我還是努力在防守端做我該做的事情，去製造混亂、衝擊籃框。你不可能只靠投籃贏球，尤其是在季後賽。」

除了進攻火燙，卡盧索此役在防守端同樣傾盡全力，甚至還要幫忙單防高他超過1呎的「外星人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。「就是讓他打得不舒服。我對其他聯盟頂級球員也是這樣做，盡量干擾他的接球，不讓他持續獲得舒服的身體接觸，尤其是要把他推離籃框。」

不過卡盧索也坦言，自己在比賽最後階段出現幾次關鍵防守失誤。「我末段有幾次跑位沒做好，讓他拿到輕鬆補籃的機會，我認為那是對手最後贏球的重要原因之一。我必須做得更好。」

對於溫班亞瑪首度打季後賽就有歷史級數據表現，卡盧索給予高度評價。「如果你有持續看比賽，就能看到他的進化。馬刺現在會刻意讓他更靠近籃框接球，而不是一直在三分線頂端持球。他在10英尺內的終結能力真的非常強，球隊也透過戰術讓他待在更有優勢的位置。」

雷霆隊友們同樣對卡盧索的表現讚不絕口。傑倫・威廉斯（Jalen Williams）直言：「他真的太懂怎麼打比賽了。無論球隊需要什麼，他都願意去做。」

賽前領取MVP大獎的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則表示：「Alex打了一場精彩的比賽。雖然結果很遺憾，但他今晚真的拚盡全力。我為他感到驕傲。」

整場比賽上半場雙方節奏極快，彼此都試圖透過防守建立主導權，進攻端則不斷互飆火力。下半場後，比賽強度明顯提升，攻守策略也更加清晰。雷霆一度在落後10分情況下靠著卡盧索外線連發急起直追，多次把比分拉回懸念區間，但馬刺在決勝時刻掌握住更多機會，最終帶走勝利。

卡盧索也提到這場比賽的勝負關鍵就在於細節。「我們確實在落後時打出了一些關鍵球，但對方最後階段把握機會做得更好。」