NBA／MVP提前外流「非常可悲」格林怒噴NBA、查拉尼亞該負責

勇士球星「嘴綠」格林（DraymondGreen）近日公開怒轟《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），認為聯盟讓雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）蟬聯MVP的消息提前外流，根本是「令人尷尬」且「非常可悲」的事情。

原本NBA計畫在《Amazon Prime》本季最後一場轉播節目中，正式公布亞歷山大拿下年度MVP的消息。不過就在節目播出前，查拉尼亞卻在美國時間週日清晨約6點於社群平台提前爆料，等同直接破壞了官方精心安排的公布橋段。

此舉也引發外界大量批評，認為在如此重要的獎項公布前搶先爆料，不僅毫無必要，也讓整體轉播安排顯得相當尷尬，就連《Amazon Prime》轉播團隊也在節目中忍不住開酸。

主持人魯克斯（Taylor Rooks）表示，「先聲明一下，正式公告其實是在我們這裡。」

傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）則表示，「我拿MVP那時候，Shams應該還只是個小孩吧。」

前快艇球星、昔日灌籃王葛里芬（Blake Griffin）更是直接吐槽，「到底在幹嘛？今天是星期天，去吃早午餐吧，你這書呆子。」

對此，格林也在自己的節目《The Draymond Green Show》中火力全開，認為NBA應該出手處理這種情況。

「這件事真的有問題，Shams直接把消息洩漏出來。我認為NBA必須做點什麼。畢竟你是NBA，你是能掌控媒體的。」格林直言。

格林接著批評，「一位和NBA合作的ESPN記者，居然在早上6點就把年度MVP爆出來，這真的很丟臉。這讓我們聯盟看起來毫無組織，像小孩子在玩遊戲一樣。」

「這可是NBA最重要的個人獎項，我們居然連結果都保密不到正式公布時間？如果官方是安排在《Amazon Prime》公布，那就應該在《Amazon Prime》正式宣布，而不是先在Twitter上流出。」格林進一步指出。

格林甚至直言，聯盟總裁席佛（Adam Silver）必須介入處理，「這種事情不能發生，真的不能。MVP結果居然在早上6點於Instagram、Twitter流出？我一開始甚至還以為是假消息。」

「如果是一般小記者爆料也就算了，但那可是Shams耶，Shams能有現在這種影響力，本來就與NBA合作關係密切。結果卻發生這種事，我真的覺得非常尷尬。」格林再度重砲抨擊。