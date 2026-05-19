NBA／締造史上最年輕神紀錄 溫班亞瑪不居功：勝利歸團隊

馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和新秀哈波（Dylan Harper）今天聯手寫下新頁，兩人合力轟下65分，助隊在史詩級的二度延長賽以122：115擊敗衛冕軍雷霆隊，在西區冠軍戰拔得頭籌，哈波更成為「魔術」強森（Magic Johnson）後，NBA季後賽史上第二位至少有20分、10籃板、5助攻、5抄截的球員。

馬刺在第二度延長賽打出14：7的攻勢，溫班亞瑪和哈波包辦全部分數，溫班亞瑪甚至還有暴扣演出，加上團隊共6人得分兩位數，助隊本季連同例行賽的6度交手打下5勝。

繳出41分、24籃板、3阻攻瘋狂數據的溫班亞瑪強調，勝利屬於整支球隊。「大家都付出很大努力，勝利歸功團隊。」

這僅是溫班亞瑪生涯第一次打季後賽，今天他以22歲又134天的歲數成為季後賽史上最年輕完成單場40分、20籃板「雙20」數據的球員，改寫「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1970年寫下的22歲352天原紀錄。