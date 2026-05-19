NBA／季後賽史上最年輕「40分20籃板」！溫班亞瑪紀錄直逼上古神獸

64勝雷霆和62勝馬刺正面碰撞、年度MVP與年度最佳防守球員的交鋒，加上一眾年輕好手的激烈對決，構成了西區冠軍賽首戰2OT的史詩級戰役。

這是NBA史上第6次出現系列賽首戰打到二度延長，也是自2013年馬刺與勇士對決後首見。當年柯瑞領軍的年輕勇士和「GDP馬刺三巨頭」在第二輪首戰一路廝殺2次延長，最終馬刺2分之差險勝。

焦點人物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場拚戰近50分鐘，25投14中外加13罰12中，狂轟41分24籃板3助攻3阻攻1抄截，上一個能在季後賽拿到類似攻守數據的只有張伯倫（Wilt Chamberlain），而且已是1962年的事情了。

溫班亞瑪在第四節剩下11.5秒的強勢單打拿到超前分，眼看有機會取勝，最後還是被追平。進入第一次延長賽，他在26.3秒落後情況下轟進「Logo Shot」大號三分，硬是將戰局逼平；之後二度延長，溫班亞瑪先是運球突破單手灌籃接著又接獲傳球上演灌籃三分打，然後空中接力放進兩分，宛如大魔神般直接摧毀對手。

如此驚世駭俗的超凡表現讓溫班亞瑪以22歲又134天的年紀，超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA季後賽歷史上最年輕達成「40分20籃板」壯舉的球員。賈霸是在1970年季後賽首輪對費城76人第5戰達成46分25籃板，當時是22歲又352天

此外，數據統計顯示，溫班亞瑪是分區冠軍賽或總冠軍賽史上第7位單場至少拿到40分20籃板的球員，之前6人分別是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、巴克利（Charles Barkley）、摩西馬龍（Moses Malone）、貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

賽後受訪談到如何贏得這場艱辛勝利，溫班亞瑪先是說，「我也不知道。我們是第一次經歷這種局面。」之後他更表示「這是所有人共同付出巨大努力的結果。」

溫班亞瑪也坦言，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽前領取了年度MVP獎盃，這多少給了他激勵的動力。「我還有很多需要學習的地方，希望在職業生涯能多次捧起那座獎盃。」

今日回歸的威廉斯（Jalen Williams）對於溫班亞瑪整場比賽的存在感仍是感嘆。「他的影響力實在太巨大了。感覺他有8呎高。」