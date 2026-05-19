NBA ／去X的Stephen A！史密斯警告布朗：我若「深入報導」你會後悔

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）與《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）之間的口水戰持續升溫，而史密斯近日更在節目上公開對布朗發出警告，直言若真的開始「深入報導」布朗相關內幕，後果恐怕不是對方想看到的結果。

一切起因得追朔至布朗日前在Twitch直播中怒轟史密斯。

「去X的Stephen A，Stephen B、Stephen C都一樣。你想要我閉嘴、停止直播，那我也希望你閉嘴、離開這些電視台。因為你根本沒有利用自己的平台做真正的新聞工作，你只是拿它來炒話題。」

對此，史密斯在《ESPN》節目《First Take》中毫不退讓，直接正面回擊。

「布朗，小心你自己許的願望，你真的希望我開始報導那個層級的事情嗎？」史密斯直言。

史密斯接著說道，「像是更衣室裡的狀況、球團怎麼看你、這座城市怎麼看你、泰托姆（Jayson Tatum）到底怎麼看你、球鞋合約、代言合約……可以講的東西還多得很。」

此外，史密斯也質疑布朗在球季結束後仍持續開直播的做法。

「球季已經結束了兄弟，結果你跑去Twitch想做我在做的事，然後還叫我退休，這根本沒道理。」

不僅如此，史密斯再次提到自己先前批評布朗在季後賽首輪遭76人逆轉淘汰後，竟形容這是「生涯最喜歡的一個球季」，本來就不是件聰明的事。

「我不是不尊重你，我只是想表達，在球隊24小時前才剛在首輪出局後，你就跑出來說這是你最喜歡的球季，這真的不是世界上最聰明的做法。」史密斯表示。

對於布朗批評自己利用「點擊誘餌」炒話題，史密斯也反酸對方。

「你一直在講炒話題，但不知道是誰告訴你，最好的流量方式之一就是提到我的名字，而你現在就是這樣做，所以真正想靠點擊炒話題的人，到底是我，還是你？」

另外，史密斯還順勢嘲諷布朗直播設備太過寒酸與畫面品質。

「拜託你去弄個像樣的直播室吧，你看起來像躲在地下室的小房間裡直播一樣。你一年賺5400萬美元耶，去找個導演、製作人吧。」史密斯酸道。

最後史密斯更直接補刀，「別再那麼摳了，你明明就有那個錢。」

事實上，布朗與史密斯的恩怨，其實早在2024年就已開始。當時史密斯曾質疑布朗的市場價值與商業影響力，而布朗則在塞爾提克冠軍遊行時，穿上印有「State your Source（說出你的消息來源）」字樣的T恤公開反擊。