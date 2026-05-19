快訊

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA ／去X的Stephen A！史密斯警告布朗：我若「深入報導」你會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯對布朗發出警告，直言若真的開始「深入報導」相關內幕，後果恐怕不是對方想看到的結果。 法新社。
史密斯對布朗發出警告，直言若真的開始「深入報導」相關內幕，後果恐怕不是對方想看到的結果。 法新社。

塞爾蒂克球星布朗Jaylen Brown）與《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）之間的口水戰持續升溫，而史密斯近日更在節目上公開對布朗發出警告，直言若真的開始「深入報導」布朗相關內幕，後果恐怕不是對方想看到的結果。

一切起因得追朔至布朗日前在Twitch直播中怒轟史密斯。

「去X的Stephen A，Stephen B、Stephen C都一樣。你想要我閉嘴、停止直播，那我也希望你閉嘴、離開這些電視台。因為你根本沒有利用自己的平台做真正的新聞工作，你只是拿它來炒話題。」

對此，史密斯在《ESPN》節目《First Take》中毫不退讓，直接正面回擊。

「布朗，小心你自己許的願望，你真的希望我開始報導那個層級的事情嗎？」史密斯直言。

史密斯接著說道，「像是更衣室裡的狀況、球團怎麼看你、這座城市怎麼看你、泰托姆（Jayson Tatum）到底怎麼看你、球鞋合約、代言合約……可以講的東西還多得很。」

此外，史密斯也質疑布朗在球季結束後仍持續開直播的做法。

「球季已經結束了兄弟，結果你跑去Twitch想做我在做的事，然後還叫我退休，這根本沒道理。」

不僅如此，史密斯再次提到自己先前批評布朗在季後賽首輪遭76人逆轉淘汰後，竟形容這是「生涯最喜歡的一個球季」，本來就不是件聰明的事。

「我不是不尊重你，我只是想表達，在球隊24小時前才剛在首輪出局後，你就跑出來說這是你最喜歡的球季，這真的不是世界上最聰明的做法。」史密斯表示。

對於布朗批評自己利用「點擊誘餌」炒話題，史密斯也反酸對方。

「你一直在講炒話題，但不知道是誰告訴你，最好的流量方式之一就是提到我的名字，而你現在就是這樣做，所以真正想靠點擊炒話題的人，到底是我，還是你？」

另外，史密斯還順勢嘲諷布朗直播設備太過寒酸與畫面品質。

「拜託你去弄個像樣的直播室吧，你看起來像躲在地下室的小房間裡直播一樣。你一年賺5400萬美元耶，去找個導演、製作人吧。」史密斯酸道。

最後史密斯更直接補刀，「別再那麼摳了，你明明就有那個錢。」

事實上，布朗與史密斯的恩怨，其實早在2024年就已開始。當時史密斯曾質疑布朗的市場價值與商業影響力，而布朗則在塞爾提克冠軍遊行時，穿上印有「State your Source（說出你的消息來源）」字樣的T恤公開反擊。

布朗 泰托姆 Jaylen Brown

相關新聞

NBA／溫班亞瑪超狂41分、24籃板 馬刺西冠首戰2OT扳倒雷霆

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊的西區冠軍賽首戰就激戰到二度延長賽，馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正規賽有機會的絕殺球雖被毀掉，但延長賽投進關鍵大號追平外線，二度延長賽再包辦全隊14分中的9分，最終繳出41分、24籃板、3阻攻的史詩級數據，率隊以122：115踢館成功，也賞給雷霆本季季後賽第一敗。

NBA／季後賽史上最年輕「40分20籃板」！溫班亞瑪紀錄直逼上古神獸

64勝雷霆和62勝馬刺正面碰撞、年度MVP與年度最佳防守球員的交鋒，加上一眾年輕好手的激烈對決，構成了西區冠軍賽首戰2OT的史詩級戰役。

NBA／詹姆斯下季還會在湖人？經紀人：所有爭冠隊都打過電話

41歲巨星詹姆斯（LeBron James）與湖人隊合約到期，將進入自由球員市場，下一步動向備受關注，ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）提到，聯盟每支爭冠球隊都打過電話，爭取詹姆斯加盟。

NBA／卡盧索替補轟31分加8顆外線平紀錄 談防守斑馬：要讓他不舒服

卡盧索（Alex Caruso）在西區冠軍賽首戰徹底燃燒，全場替補出戰31分鐘，19投11中、三分球14投8中，狂轟生涯季後賽新高31分，外帶2籃板、1助攻、2抄截與2阻攻。他的火燙表現是雷霆得以把戰局逼到2度延長賽的關鍵，不過最終球隊還是無緣奪勝，讓卡盧索這場代表作「白忙一場」。

NBA／MVP提前外流「非常可悲」格林怒噴NBA、查拉尼亞該負責

勇士球星「嘴綠」格林（DraymondGreen）近日公開怒轟《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），認為聯盟讓雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）蟬聯MVP的消息提前外流，根本是「令人尷尬」且「非常可悲」的事情。

NBA／締造史上最年輕神紀錄 溫班亞瑪不居功：勝利歸團隊

馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和新秀哈波（Dylan Harper）今天聯手寫下新頁，兩人合力轟下65分，助隊在史詩級的二度延長賽以122：115擊敗衛冕軍雷霆隊，在西區冠軍戰拔得頭籌，哈波更成為「魔術」強森（Magic Johnson）後，NBA季後賽史上第二位至少有20分、10籃板、5助攻、5抄截的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。