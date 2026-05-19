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NBA／真的是新秀嗎？哈波超猛全能數據創紀錄 比肩魔術強森、大鳥

聯合新聞網／ 綜合外電報導
榜眼新秀哈波首戰扛先發就打出歷史級數據。 法新社
榜眼新秀哈波首戰扛先發就打出歷史級數據。 法新社

在聚光燈最耀眼的時刻，馬刺榜眼新秀哈波（Dylan Harper）徹底擁抱了屬於自己的舞台。

就在主控福克斯（De'Aaron Fox）因傷被迫缺陣的情況下，這名剛滿20歲的名將之後在西區決賽首戰扛下先發，展現出超乎年齡的成熟與侵略性，不僅在進攻端火力全開，更在防守端徹底改變比賽節奏。

哈波全場奮戰47分鐘，攻下24分11籃板6助攻，另外送出驚人的7次抄截，成為馬刺能夠在客場2度延長苦戰下擊退衛冕軍的重要關鍵之一。

根據統計，哈波成為魔術強森（Magic Johnson）之後首位在季後賽單場至少拿到20分10籃板5助攻5抄截的新秀，單場7抄截更創下分區冠軍賽的新秀最高紀錄；更甚者，上一位能在分區冠軍賽拿到如此數據的球員已經要追溯到1981年的「大鳥」柏德（Larry Bird）。

哈波的驚人表現讓總教練強森（Mitch Johnson）賽後忍不住稱讚：「我認為他展現出了超越年齡的鎮定和沈著。他們渴望迎接即將到來的關鍵時刻，看到他們如此團結、如此積極地迎接挑戰，真的非常有趣。」

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