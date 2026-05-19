NBA／詹姆斯下季還會在湖人？經紀人：所有爭冠隊都打過電話

41歲巨星詹姆斯（LeBron James）與湖人隊合約到期，將進入自由球員市場，下一步動向備受關注，ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）提到，聯盟每支爭冠球隊都打過電話，爭取詹姆斯加盟。

查拉尼亞在《The Pat McAfee Show》節目上被問到，詹姆斯下季是否會效力湖人以外的球隊，查拉尼亞表示，「我認為詹姆斯比過去幾年更需要和家人和親友多花一些時間。」

查拉尼亞透露上周有和詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）聊過，「他告訴我，球季結束後NBA每支爭冠球隊都打過電話。這條溝通管道會繼續保持開放，整季下來所有跡象都顯示他會再打一年，我們再看看這是否仍然成立，他必須好好利用這段時間思考。」

詹姆斯上季出賽60場，平均得到20.9分6.1籃板7.2助攻。雖然例行賽經常被質疑防守偷懶，但季後賽再度展現影響力，帶隊首輪淘汰火箭隊，第二輪被雷霆隊橫掃，總共出賽10場，平均得到23.2分6.7籃板7.3助攻。