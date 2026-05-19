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NBA／SGA已成史上前10後衛？名嘴大膽發言：奪冠就超越韋德

聯合新聞網／ 綜合報導
萊特認為若亞歷山大能率領雷霆完成二連霸，他的歷史地位將正式超越韋德。 路透。
萊特認為若亞歷山大能率領雷霆完成二連霸，他的歷史地位將正式超越韋德。 路透。

福斯體育評論員萊特（Nick Wright）近日在節目中拋出大膽觀點，認為若「SGA」亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）能率領雷霆完成二連霸，他的歷史地位將正式超越熱火傳奇韋德（Dwyane Wade）。

萊特在節目《First Things First》中談到自己心中的NBA歷史後衛排名，目前將亞歷山大排在第9名，而排在他前面的正是韋德。

「毫無疑問，他已經是史上前10後衛之一，如果雷霆今年奪冠，他超越韋德這件事幾乎已經無法反駁。但如果有人現在就想主張他是史上第5後衛，我認為其實也能提出理由。」萊特表示。

萊特進一步指出，「只有4位後衛，你可以毫無爭議地說，他們的生涯成就與實力絕對在亞歷山大之上，喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、布萊恩（Kobe Bryant）以及柯瑞（Stephen Curry）。」

此外，萊特認為傳奇名將衛斯特（Jerry West）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以及「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）目前仍排在亞歷山大前面。

「湯瑪斯不是那種靠數據說話的球員，他是在史上最艱難年代之一，擊敗所有重要對手的人，而且從大學時期到職業生涯都是如此，」萊特解釋。

現年27歲的亞歷山大不僅連兩年奪下年度MVP，上季更率領雷霆奪下隊史第二冠，並抱走總冠軍賽MVP。

本季亞歷山大依舊維持超高水準，在68場出賽中，場均繳出31.1分、6.6助攻、4.3籃板與1.4抄截，投籃命中率高達55.3%，三分命中率38.6%，罰球命中率則為87.9%。

到了季後賽，他同樣持續展現統治力，8場比賽場均攻下29.1分、7.1助攻與3籃板。

若雷霆今年真的完成二連霸，也將成為繼勇士在2010年代中後期後，首支完成連兩年重返總冠軍賽並建立王朝氣勢的球隊。

NBA季後賽 萊特 雷霆 韋德 亞歷山大 布萊恩 柯瑞 喬丹

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