NBA／28年來首見超狂對決！雷霆馬刺西冠之爭 五大關鍵因素決定勝負

隨著馬刺在西區準決賽第6戰以139比109擊敗灰狼，2026年NBA西區冠軍賽對戰組合正式出爐。雷霆將與馬刺正面交鋒，這組被外界視為「整季最期待」的系列賽終於成形。

雷霆本季例行賽以64勝18敗高居西區龍頭，馬刺則以62勝20敗排名第二，兩隊是本季西區最具統治力的球隊，這是自1998年公牛與爵士總冠軍戰後，首度出現兩支至少62勝球隊在季後賽系列賽相遇。

季後賽至今，雷霆保持8勝0敗不敗戰績，而馬刺則拿下8勝3敗，3場敗戰合計僅輸10分，反觀8場勝利平均淨勝高達21.1分。當兩股幾乎無法阻擋的力量碰撞，以下5大關鍵將成為左右西決走勢的重要因素。

雷霆休太久會生鏽？

雷霆在前兩輪一路橫掃，因此獲得長達一周的休息時間。不過這究竟是優勢還是隱憂仍有待觀察。

事實上，上輪雷霆淘汰太陽後，也曾休息8天才對上湖人，但當時並未受到影響，首戰上半場投籃命中率高達53.5%，三分球13投7中，輕鬆拿下比賽。

但馬刺顯然是完全不同等級的對手。例行賽雙方交手5次，馬刺取得4勝1敗優勢，而且在雷霆休兵期間，馬刺正持續累積氣勢，他們在灰狼系列賽最後兩戰合計狂勝59分。因此，雷霆能否快速找回節奏，將成為系列賽重要觀察點。

威廉斯即將回歸。 美聯社

威廉斯回歸能帶來多少影響？

雷霆雖然可能因休息太久出現狀態問題，但另一面卻迎來利多消息：威廉斯（Jalen Williams）即將回歸。

威廉斯自首輪第2戰腿後肌受傷後就未再出賽，而雷霆在沒有他的情況下依然維持全勝，這充分顯示球隊深度驚人。尤其二年級後衛米契爾（Ajay Mitchell）在增加上場時間後表現亮眼，成功填補部分空缺。

不過威廉斯能否快速融入，仍可能直接決定誰能晉級總冠軍賽。2022年首輪新秀的他，例行賽對馬刺4場平均16.5分，但雷霆輸掉的3場比賽中，他命中率僅38.3%；唯一贏球那場則高達60%。

雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）可能沒有太多時間等待威廉斯慢慢找回節奏。這位2025年全明星球員必須立即帶來影響力，否則雷霆恐怕只能繼續依靠目前這套已經磨合完成的陣容。

亞歷山大連3年成為罰球王。 美聯社

亞歷山大能不能站上罰球線？

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已連續3年成為聯盟罰球王，平均每場透過罰球攻下7.9分。

他製造犯規的能力既致命又令人頭痛，而馬刺對此有深刻體會。雷霆例行賽唯一一場大勝馬刺21分的比賽中，亞歷山大13次罰球命中11球。

但在其餘3場敗戰中，亞歷山大雖然64次出手中有47次來自禁區內，卻總共只獲得17次罰球機會。

因此，馬刺必須維持相同的防守紀律與身體對抗強度，避免過多犯規，才有機會複製例行賽壓制雷霆的模式。

馬刺年輕小將持續以戰養戰累積寶貴經驗。 美聯社

馬刺這群年輕人準備好了嗎？

儘管馬刺與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季季後賽展現超齡成熟度，但別忘了，這其實仍是一支非常年輕的球隊。

除了替補前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）以及中鋒柯內特（Luke Kornet）外，其餘主力幾乎都缺乏豐富季後賽經驗。

僅僅一年前，馬刺甚至距離季後賽還很遙遠，上季他們以34勝48敗、西區第13名收場。一般來說，球隊會逐步從重建球隊成長為爭冠強隊，但馬刺如今正試圖加速這個過程。

即便是雷霆，也花了幾年時間才完成蛻變。他們2023年打附加賽、2024年止步西區準決賽，直到2025年才奪下總冠軍。

雖然雷霆核心同樣年輕，但相較馬刺，他們已經更像是一支經驗豐富的球隊，而這可能會在關鍵時刻成為巨大差距。

霍姆葛倫(左)先前面對溫班亞瑪頻頻處於弱勢。 美聯社

誰能掌控禁區？

在馬刺例行賽4場勝利中，他們在籃框附近命中率高達73%（111投81中）；唯一輸球那場則僅有48%。

雷霆則擁有頂級護框能力的霍姆葛倫（Chet Holmgren），他季後賽平均1.8次阻攻；7呎長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也曾多次完成單場雙阻攻。

根據數據統計，馬刺季後賽禁區出手比例排名聯盟第3，命中率68.7%排名第8；雷霆則有76.2%的進球來自籃框附近，排名聯盟第3，但該類出手只占全隊進攻27.5%。

此外，馬刺也是聯盟限制對手禁區命中率最佳球隊，僅讓對手投出55.5%；雷霆則以61.1%排名第3。

哪支球隊能先掌控禁區、建立身體優勢，很可能就將率先取得距離2026年NBA總冠軍只差4勝的門票。