快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／活塞明星中鋒季後賽神隱！得分暴跌寫歷史前3難堪紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞中鋒杜倫。 美聯社
活塞中鋒杜倫。 美聯社

本季首度入選明星賽的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），在季後賽遭遇嚴重迷航。例行賽場均得分快20+的他，到了季後賽僅剩10分初頭。在今日與騎士關鍵第7戰，他全場交出7分9籃板3助攻平平成績，球隊最終也以31分差慘遭淘汰。賽後，根據數據統計，杜倫在季後賽得分下滑幅度，堪稱歷史前3的級別。

22歲新星中鋒杜倫，在例行賽打出生涯代表作，不僅幫助活塞豪取60勝22敗、獨居東區龍頭，個人也憑藉出色數據和球隊戰績，生涯首次入選明星賽。

在例行賽，杜倫場均得分還有19.5分的高標，另有10.5籃板、2助攻數據；然而，到了季後賽情況急轉直下，在為活塞隊出戰的14場季後賽中，他場均下滑至10.2分，依照NBA統計專家烏塔雅庫瑪（Keerthika Uthayakumar）的說法，其下滑程度達到了歷史級別的水準。她在文中寫道，在有「入選全明星」賽季的前提下，杜倫在季後賽的場均得分比例行賽少了9.3分，得分下滑程度僅次湖人名宿貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain），排在史上第3。

這項紀錄保持者張伯倫，在1961-62賽季，當時他在例行賽中，場均高達恐怖的50.4分，隨後的季後賽跌至35分，兩者差距為-15.4分；貝勒則是在1968-69賽季例行賽場均24.8分，到季後賽降至15.4分，差距為-9.4分，此次杜倫則以9.3分的下滑幅度緊隨其後。

此外，知名數據網站《StatMuse》發文表示，杜倫在例行賽出戰的70場比賽中，只有6場得分低於10分；反觀這次的季後賽，14場比賽中多達7場比賽，得分皆在個位數。

活塞儘管在G6成功115：94延長戰線，將系列賽拖入搶七，且讓賽事地點在自家主場舉辦。在這樣種種優勢下，活塞今日生死戰卻爆冷94：125大比分差輸球。不僅杜倫，其他主力如康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）的表現也不盡理想，分別只有13分、5分進帳。

NBA季後賽 活塞 騎士 杜倫

相關新聞

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

根據消息透露，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擊敗約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位對手，成功蟬聯年度MVP，正式躋身NBA歷史傳奇行列。

NBA／G7戰況一面倒 騎士31分血洗活塞闖東冠對決尼克

今年打下東區龍頭的活塞隊，季後賽首輪躲過被淘汰的危機，第二輪面對騎士隊再將戰局延長到第7戰，不料今天主場迎接驟死賽戰況卻是一面倒，騎士上半場就取得17分領先，下半場差距持續擴大，最多領先達到35分，最終以125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。

NBA／28年來首見超狂對決！雷霆馬刺西冠之爭 五大關鍵因素決定勝負

隨著馬刺在西區準決賽第6戰以139比109擊敗灰狼，2026年NBA西區冠軍賽對戰組合正式出爐。雷霆將與馬刺正面交鋒，這組被外界視為「整季最期待」的系列賽終於成形。 雷霆本季例行賽以64勝18敗高居西區龍頭，馬刺則以62勝20敗排名第二，兩隊是本季西區最具統治力的球隊，這是自1998年公牛與爵士總冠軍戰後，首度出現兩支至少62勝球隊在季後賽系列賽相遇。 季後賽至今，雷霆保持8勝0敗不敗戰績，而馬刺則拿下8勝3敗，3場敗戰合計僅輸10分，反觀8場勝利平均淨勝高達21.1分。當兩股幾乎無法阻擋的力量碰撞，以下5大關鍵將成為左右西決走勢的重要因素。 雷霆休太久會生鏽嗎？ 雷霆在前兩輪一路橫掃，因此獲得長達一周的休息時間。不過這究竟是優勢還是隱憂仍有待觀察。 事實上，上輪雷霆淘汰太陽後，也曾休息8天才對上湖人，但當時並未受到影響，首戰上半場投籃命中率高達53.5%，三分球13投7中，輕鬆拿下比賽。 但馬刺顯然是完全不同等級的對手。例行賽雙方交手5次，馬刺取得4勝1敗優勢，而且在雷霆休兵期間，馬刺正持續累積氣勢，他們在灰狼系列賽最後兩戰合計狂勝59分。因此，雷霆能否快速找回節奏，將成

NBA／活塞明星中鋒季後賽神隱！得分暴跌寫歷史前3難堪紀錄

本季首度入選明星賽的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），在季後賽遭遇嚴重迷航。例行賽場均得分快20+的他，到了季後賽僅剩10分初頭。在今日與騎士關鍵第7戰，他全場交出7分9籃板3助攻平平成績，球隊最終也以31分差慘遭淘汰。賽後，根據數據統計，杜倫在季後賽得分下滑幅度，堪稱歷史前3的級別。

NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」！專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌

2026年NBA西區冠軍賽對戰組合正式出爐，衛冕軍雷霆和馬刺將要正面交鋒，系列賽首戰於台灣時間19日在雷霆主場開打。這不僅是西區頭號種子與第二種子的對決，更是一場近年罕見的超重量級系列賽。

NBA／活塞搶七狂輸30+遭淘汰 主帥心態沒崩喊：永遠不對球員失望

在本賽季當家主控康寧漢（Cade Cunningham）的崛起下，底特律活塞在例行賽打出了東區第1的戰績，並挾帶這股氣勢在季後賽打進次輪，一度讓外界認為他們具備爭奪冠軍的可能。儘管最終未能如願，但活塞隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在賽後受訪時表示，隊員們的進步讓他感到欽佩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。