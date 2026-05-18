NBA／活塞明星中鋒季後賽神隱！得分暴跌寫歷史前3難堪紀錄

本季首度入選明星賽的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），在季後賽遭遇嚴重迷航。例行賽場均得分快20+的他，到了季後賽僅剩10分初頭。在今日與騎士關鍵第7戰，他全場交出7分9籃板3助攻平平成績，球隊最終也以31分差慘遭淘汰。賽後，根據數據統計，杜倫在季後賽得分下滑幅度，堪稱歷史前3的級別。

22歲新星中鋒杜倫，在例行賽打出生涯代表作，不僅幫助活塞豪取60勝22敗、獨居東區龍頭，個人也憑藉出色數據和球隊戰績，生涯首次入選明星賽。

在例行賽，杜倫場均得分還有19.5分的高標，另有10.5籃板、2助攻數據；然而，到了季後賽情況急轉直下，在為活塞隊出戰的14場季後賽中，他場均下滑至10.2分，依照NBA統計專家烏塔雅庫瑪（Keerthika Uthayakumar）的說法，其下滑程度達到了歷史級別的水準。她在文中寫道，在有「入選全明星」賽季的前提下，杜倫在季後賽的場均得分比例行賽少了9.3分，得分下滑程度僅次湖人名宿貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain），排在史上第3。

這項紀錄保持者張伯倫，在1961-62賽季，當時他在例行賽中，場均高達恐怖的50.4分，隨後的季後賽跌至35分，兩者差距為-15.4分；貝勒則是在1968-69賽季例行賽場均24.8分，到季後賽降至15.4分，差距為-9.4分，此次杜倫則以9.3分的下滑幅度緊隨其後。

此外，知名數據網站《StatMuse》發文表示，杜倫在例行賽出戰的70場比賽中，只有6場得分低於10分；反觀這次的季後賽，14場比賽中多達7場比賽，得分皆在個位數。

活塞儘管在G6成功115：94延長戰線，將系列賽拖入搶七，且讓賽事地點在自家主場舉辦。在這樣種種優勢下，活塞今日生死戰卻爆冷94：125大比分差輸球。不僅杜倫，其他主力如康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）的表現也不盡理想，分別只有13分、5分進帳。