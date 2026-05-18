NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」！專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌

2026年NBA西區冠軍賽對戰組合正式出爐，衛冕軍雷霆和馬刺將要正面交鋒，系列賽首戰於台灣時間19日在雷霆主場開打。這不僅是西區頭號種子與第二種子的對決，更是一場近年罕見的超重量級系列賽。

雷霆本季例行賽豪取64勝，馬刺則拿下62勝，這是自2017年馬刺對勇士之後，首次出現兩支60勝以上球隊在西區冠軍賽碰頭；若放眼整個NBA，更是自1998年公牛與爵士總冠軍戰後，首度出現兩支至少62勝球隊在季後賽系列賽相遇。

雖然雷霆擁有聯盟最佳戰績，但例行賽交手紀錄卻是馬刺占上風。雙方5次對戰，馬刺取得4勝1敗優勢，其中甚至包括耶誕大戰在內的3連勝，讓這組系列賽增添不少話題性。

不過進入季後賽後，雷霆完全展現出另一種等級的戰力。前兩輪橫掃太陽與湖人，目前季後賽8戰全勝，成為NBA史上第11支以8連勝開局的球隊，淨勝分更高達17分。

數據顯示，雷霆目前擁有季後賽剩餘球隊最佳進攻效率值126.3，真實命中率62.7%排名第2，同時進攻籃板率33.3%高居第5，場均二次進攻得分16.5分則排名第3。這項成長與中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）傷癒回歸有密切關係，他在禁區的存在感，讓雷霆多了更多二波進攻機會。

另一項優勢則是體能。雷霆至今僅打8場季後賽，而且自5月11日後就未再出賽，是剩餘球隊中消耗最少的隊伍；反觀馬刺已經打了11場季後賽硬仗，包括與灰狼激烈鏖戰6場，體能消耗相對明顯。

此外，雷霆也有望迎回重要戰力威廉斯（Jalen Williams）。他在首輪遭遇腿後肌拉傷後一路缺陣至今，不過目前恢復狀況相當樂觀，甚至有機會在西決首戰直接復出。若這位全明星側翼回歸，雷霆攻守戰力將再提升一個層級。

當然，馬刺絕非外界眼中的挑戰者而已。年僅22歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經展現出聯盟超級球星等級的影響力。CBS體育6位專家預測中，雖然有5人看好雷霆晉級，但仍有1位專家力挺馬刺，認為溫班亞瑪可能改寫整個系列賽走向。

該專家形容：「溫班亞瑪在防守端改變比賽空間的能力，就像2014-15年賽季的柯瑞（Stephen Curry）改變進攻生態一樣。他會扭曲整個球場的幾何結構，我相信這種影響力足以改變一切。」

然而多數分析仍偏向雷霆。除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍被視為場上最佳球員之外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯以及米契爾（Ajay Mitchell）等人構成的深度陣容，同樣具備優勢。

在防守層面，霍姆葛倫可能成為限制溫班亞瑪的重要人物。儘管沒有人能真正「守住」這位法國怪物，但霍姆葛倫的身材條件與機動性，至少能在換防時提供一定程度對抗。此外雷霆大量具備對抗性的鋒線群，也可能透過身體碰撞與提前卡位，迫使溫班亞瑪遠離舒服位置。

同時雷霆擅長製造失誤的防守模式，也可能成為系列賽另一大勝負關鍵。對手本季季後賽場均面對雷霆失誤高達17.4次，而馬刺陣中包括卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）以及哈波（Dylan Harper）等年輕後衛，能否頂住雷霆高壓防守，將左右比賽走勢。

另一方面，馬刺也並非完全依賴溫班亞瑪。與灰狼系列賽中，卡瑟爾、福克斯與哈波組成的後場三劍客已證明自身火力，年輕天賦加上速度衝擊，讓對手難以只專注包夾溫班亞瑪。

值得注意的是，自2018年勇士完成連霸後，NBA已經連續多年未再出現衛冕冠軍成功重返總冠軍賽的情況。今年雷霆距離打破這項魔咒只剩一輪系列賽。

一邊是尋求衛冕、打出聯盟最佳戰績的成熟強權；另一邊則是溫班亞瑪領軍、快速崛起的新世代勢力。當64勝遇上62勝，當亞歷山大碰上溫班亞瑪，今年西區冠軍賽無疑已提前上演總冠軍等級的對決。