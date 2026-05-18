NBA／活塞搶七狂輸30+遭淘汰 主帥心態沒崩喊：永遠不對球員失望

在本賽季當家主控康寧漢（Cade Cunningham）的崛起下，底特律活塞在例行賽打出了東區第1的戰績，並挾帶這股氣勢在季後賽打進次輪，一度讓外界認為他們具備爭奪冠軍的可能。儘管最終未能如願，但活塞隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在賽後受訪時表示，隊員們的進步讓他感到欽佩。

今日東區次輪G7，活塞以94：125慘敗給騎士，眼睜睜看著騎士在自家主場搶下晉級東決門票。儘管輸球很令人沮喪，但比克斯塔夫賽後首先強調，他絕對不會對這些球員感到失望，隨即給出原因：「他們每天都竭盡全力，這不是失望，而是一場艱難的失利。但『失利』這個詞永遠不會用來形容這支隊伍。」

「我認為我們做得非常出色，這些隊員進步巨大，表現非常棒。對這支隊伍，任何負面評價都是不可接受的。想想我們之前的處境，想想這些隊員付出的努力，真是令人欽佩。」比克斯塔夫補充。

最後，比克斯塔夫也強調：「每個人都想每年都贏得總冠軍。我們的隊員們每天都在共同努力，不斷進步。我們讓自己走到今天這一步。所以，無論是對這支隊伍還是對最終的結果，我都沒有什麼可失望的。」

在比克斯塔夫的說法後，活塞一哥康寧漢也表達認同，「他說得對（比克斯塔夫）。我們度過了非常棒的一年。我們進步了很多。比去年進步了很多。本賽季的目標就是不斷進步，成為一支比去年更強的球隊。我們做到了。」

正如2人所言，活塞在這幾個賽季間進步神速，2023-24賽季當時他們還只是一支14勝68敗、東區墊底的魚腩球隊；但上賽季他們進步至44勝38敗，排在東區第6，本賽季戰績繼續扶搖直上，以60勝22敗排在全東區之首。雖然他們最後在季後賽慘遭滑鐵盧，無緣挑戰東決，但不可否認的是，「汽車軍團」已經不是昔日那支任人宰割的弱旅。