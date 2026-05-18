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NBA／騎士G7失誤僅11次 主帥賽後分析：戰術就是避開湯普森

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾(左)面對活塞防守大鎖湯普森。 路透社
米契爾(左)面對活塞防守大鎖湯普森。 路透社

騎士今日在關鍵生死戰以125：94爆冷淘汰東區龍頭活塞，成功搶下東區冠軍戰最後一張門票。賽後，騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）談到本場比賽騎士僅發生11次失誤一事，他認為當中關鍵在於，只要活塞「大鎖」湯普森（Ausar Thompson）靠近持球者，就趕快把球傳出去來避免失誤。

今日騎士雙衛在控制失誤表現有目共睹，米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）2人總計失誤加起來只有1次。亞特金森解釋了當中原因，「這就是我們之前討論過的開局問題之一。我們不能在前5分鐘就出現4次失誤。這就像是在鼓勵他們（活塞）。我認為我們做出的戰術調整就是避開湯普森。我們當時的想法是，如果他（湯普森）靠近球，就把球傳給其他人。」

「而且他們還有其他優秀的防守球員，沒有失誤真的非常重要。」亞特金森補充。

湯普森在2023年首輪第5順位入選活塞，他的雙胞胎哥哥「阿門」湯普森（Amen Thompson）在他後一順位被火箭選走。在剛進入聯盟之初，人們認為弟弟「奧薩爾」擁有更高的進攻潛力，但隨著時間的推移，他靠著出色靜態天賦和防守意識，已經成長為一名精英級別的防守者。

在活塞與騎士的7場系列賽中，湯普森場均得到7.9分、7籃板和3.1助攻，投籃命中率為50.0%，進攻數據普通。他真正的價值體現在防守，在第5場和第6場比賽中，湯普森均貢獻了4次抄截，整個系列賽共拿下12次抄截和9次火鍋。

湯普森賽後也接受採訪，談到在G7球隊的失利，他表示：「讓痛苦過去，讓刺痛過去，然後從中恢復過來。就像我說的，和所有人一樣，不僅作為一個團隊，也作為個人，我們都知道明年能做些什麼讓彼此更好，互相幫助，這就是我關注的點。」

「我知道輸球很痛苦，但要從中吸取教訓。我不會忘記這種感覺，那場系列賽對我來說意義非凡，所以我不會忘記。」湯普森堅定地說。

NBA季後賽 騎士 活塞 Kenny Atkinson

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