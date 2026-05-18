NBA／東區龍頭活塞黑馬奇蹟止步！主場搶七慘敗出局 康寧漢嘆：感覺糟透了

底特律活塞本季上演令人驚艷的大逆襲劇本，但這趟黑馬之旅最終仍在主場畫下句點。東區準決賽第7戰，活塞面對克里夫蘭騎士完全陷入苦戰，最終以94比125慘敗，無緣晉級東區冠軍賽，也為這個充滿驚喜的球季留下苦澀結局。

活塞本季例行賽豪取60勝、拿下東區頭號種子，成為聯盟最大驚奇之一。雖然第6戰客場取勝成功將系列賽逼入搶七，但回到主場後卻未能延續氣勢，從開賽起就在身體對抗與比賽節奏上全面落居下風。

全場活塞投籃命中率僅35.3%，禁區得分更以34比58大幅落後，下半場最多曾落後35分，比賽幾乎提前失去懸念。

入選明星賽的當家球星康寧漢（Cade Cunningham）賽後難掩失落情緒。作為當家少主的他，此戰16投僅5中拿到13分5助攻4籃板，遠遠低於水準。

「感覺真的很糟。回到主場後，我很想為球迷拿下這場勝利。」康寧漢說，「這讓我想起去年在主場輸球的感覺，那真的不好受。」活塞上季首輪與尼克大戰6場，最終在自家以3分之差飲恨，遭到淘汰。

康寧漢說：「我之前根本沒去想休賽季，但現在腦袋已經開始不停運轉，我得思考自己需要做什麼，以及接下來會變成什麼樣子。」

這樣的結局其實更凸顯活塞本季的巨大蛻變。就在兩年前，球隊才經歷NBA史上最慘淡賽季之一。2023-24球季活塞僅繳出14勝68敗戰績，甚至創下單季28連敗的聯盟紀錄。不過在總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）帶領下，球隊今年快速翻身，成為聯盟最令人驚艷的黑馬。

儘管遭到淘汰，比克斯塔夫仍拒絕用「失望」來形容這次出局。

「這完全不是失望，」比克斯塔夫表示，「我永遠不會對這群球員失望。他們每天都傾盡所有，所以這不是失望，而是一場失利，一場令人難受的失利，但我不會用失望來形容。」

比克斯塔夫也多次稱讚球隊本季的成長與韌性。「這是一支很棒的球隊，也是很特別的一群人。我很感謝他們願意接受教練團的指導，每天努力訓練。他們有很棒的團隊精神、願意成長，也願意為團隊犧牲，這是一群非常特別的球員。」

湯普森（Ausar Thompson）則表示，這場敗仗將成為未來前進的動力。

「我們整支球隊都必須變得更好，但我更專注的是自己能做什麼，避免未來再次陷入這種局面。」湯普森說，「輸球很難受，但你沒辦法改變結果，我們已經輸了。」

騎士從開賽後就牢牢掌握局勢，利用活塞外線失準不斷轉換快攻得分。首節取得31比22領先後，第二節再打出24比9猛攻，半場就建立64比47優勢。

活塞第三節一度追近至17分差，但騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）單節獨拿15分，徹底澆熄反撲希望。米契爾全場攻下26分，艾倫（Jarrett Allen）與梅瑞爾（Sam Merrill）各拿23分，莫布里（Evan Mobley）則繳出21分、12籃板，率隊自2018年後首度重返東區冠軍賽。

比克斯塔夫賽後也點出騎士取勝關鍵。

「他們有能夠站出來改變比賽的X因子球員。」他表示，「我們知道這會是一個困難系列賽，也是很大的考驗，但就像去年一樣，我們會從中學習，把經驗收進口袋，然後變得更好，明年成長成更強的球隊。」