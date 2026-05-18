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NBA／米契爾首闖分區冠軍賽 騎士創客場搶七勝分差史上第3大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾終於踏上分區冠軍賽的舞台。 法新社
米契爾終於踏上分區冠軍賽的舞台。 法新社

克里夫蘭騎士在東區準決賽第7戰全面壓制底特律活塞，米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高26分，艾倫（Jarrett Allen）與梅瑞爾（Sam Merrill）各貢獻23分，最終騎士以125比94大勝對手，系列賽成功晉級，挺進東區冠軍賽。

以第4種子身分出擊的騎士，成功淘汰東區頭號種子活塞，接下來將與第3種子紐約尼克爭奪總冠軍賽門票，系列賽首戰將於台灣時間週二在紐約開打。

莫布里（Evan Mobley）此役同樣繳出亮眼表現，攻下21分、12籃板，幫助騎士自2018年以來首度重返東區冠軍賽，也是隊史第9次闖進分區決賽。這也是球隊自「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊前最後一季後，季後賽走得最遠的一次。

對米契爾而言，這同樣別具意義。歷經生涯9次季後賽之旅，他終於首度闖進分區冠軍賽舞台。

他在賽後表示：「差不多有10年的時間，我個人在季後賽都遭遇了相同的瓶頸。所以，無論是我個人還是整個團隊，現在確實可以稍微放鬆一下，但我們也只能放鬆大概12個小時，接著就必須立刻投入到下一步的工作中。如果沒有隊友們的幫助，我不可能走到這裡，接下來我們還有很多工作要做。」

活塞自2009年以來，季後賽主場戰績為5勝13敗，如此劣勢也在今天搶七大戰中發酵，核心主將康寧漢（Cade Cunningham）16投僅5中拿到13分5助攻4籃板，遠遠低於水準，造就全隊攻勢一片低迷，團隊命中率僅有35%，最終仍與隊史自2008年後首度重返東區冠軍賽擦身而過。

數據顯示，騎士禁區得分以58比34大幅領先活塞，團隊投籃命中率高達50.6%，即便三分球表現普通，依然痛擊對手。

根據ESPN統計，騎士此役31分的勝分差，也是NBA季後賽歷史上客場球隊在第7戰贏球的第3大分差紀錄。最高紀錄是1948年勇士大勝老鷹39分，2022年獨行俠也曾以33分之差大破太陽。

此外，騎士隊史一共打了10次搶七大戰，取得8勝2敗的傲人成績，近期更是一波6連勝，這是NBA史上第二長紀錄。

另外值得一提的是，騎士、馬刺和尼克在第二輪關門戰分別都贏對手至少30分，寫下史上首見情況。

NBA季後賽

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