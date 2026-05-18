NBA／灰熊前鋒克拉克離世女友回應了 心碎發文曝本來快結婚

灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）上周驚傳在洛杉磯家中過世，得年僅29歲。如今，他的女友、未婚妻洛琳（Amber Lorraine）在個人社群IG上發文悼念自己的愛人，她還在文中透露，兩人其實已有結婚的打算。

在美國時間周一，29歲的克拉克被發現死於洛杉磯的家中。雖然屍檢和調查仍在進行中，但他的死因已被初步認定與「吸毒過量」有關。在離世消息發布後，眾多球迷和球圈人士以及與他關係密切的人，紛紛在社群平台上發表哀悼和悲痛之情。

稍早時刻，克拉克的伴侶洛琳打破沉默，在IG上發布了一則感人但同時又帶點悲傷的訊息，表達了愛人離世的悲痛之情，「這種感覺無法用語言形容。我從未想過要獨自生活。沒有你在身邊，我真的不知道該如何度過餘生。你是最特別的人，擁有最博大的心。你影響了很多人，尤其是我。我從未感受到如此深切的愛與關懷，你讓我覺得自己是世界上最特別的女孩。」

「你一直都讓我印象深刻，你熱愛的每件事，你都做得非常出色。你多才多藝，從遊戲到寫作、音樂創作，再到輕鬆自如地飛身扣籃，你天生就擁有非凡的天賦，並將全部精力投入到你所愛的人和事中。你是最慷慨、最無私的人之一，總是確保你身邊的人感受到我。」洛琳繼續說。

此外，她還在貼文中透露，克拉克與她原本有結婚的打算，但卻突然遭遇突如其來的變故打亂了兩人計畫，「我們原本應該很快就會結婚，最終組建家庭，住在有土地、有動物和花園的地方。我只想擁抱你、親吻你，把你擁在懷裡。」

洛琳最後寫下一段讓人感傷至極的言語，「我不知道該如何接受你已經不在的事實。Brandon，我永遠愛你，永遠永遠。」