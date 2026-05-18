快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士痛宰活塞搶七大戰6連勝！官方狂發嘲諷文開酸 連密西根州也中槍

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾率領騎士殺進東區冠軍賽 法新社
米契爾率領騎士殺進東區冠軍賽 法新社

克里夫蘭騎士在東區準決賽第7戰展現壓倒性實力，以125比94大勝底特律活塞，自2018年以來再次挺進東區冠軍賽，這將是騎士和尼克歷史上首度在分區冠軍戰正面交鋒。

不過在這場大勝之後，騎士似乎還意猶未盡，官方社群帳號立刻切換成「開酸模式」，連續發布多則貼文嘲諷對手，甚至連整個密西根州都遭到波及，引發球迷熱烈討論。

騎士在終場哨聲響起後，率先發布最終比分貼文，但文字內容卻暗藏玄機。他們寫下「CLEEEVELAND BASKETBALL」，刻意模仿活塞主場播報員梅森（John Mason）的招牌吶喊口號「DEEE-TROIT BASKETBALL」，明顯是在勝利後反將對手一軍。

不只如此，騎士隨後又上傳一張車頭掛著狗鍊、印有球隊Logo的照片，並配文寫下：「What up doe？」這句話是底特律地區相當著名的招呼語。同時又補上一句：「All Bark, No Bite（光說不練）」，直接嘲諷活塞本季打造出的硬派球風形象。

雙方的社群攻防其實早在系列賽期間就已開始。先前活塞在系列賽取得2勝0敗領先後，曾在社群發布一張地圖，標示從底特律前往克里夫蘭的路線，並附上開車約2小時39分鐘的距離，藉此暗酸騎士。

這次晉級後，騎士也毫不客氣回敬對手，同樣貼出類似地圖圖片，並寫道：「底特律球迷，如果你們需要最近東區冠軍賽比賽地點的導航，可以參考一下。」

由於兩隊分別來自俄亥俄州與密西根州，雙方之間向來也帶有著名的「俄亥俄州大對密西根大學」世仇色彩，因此騎士最後甚至把這層恩怨也搬上檯面。

騎士在球隊標語「Let Em Know」中，刻意將字母「M」遮蔽起來，這正是俄亥俄州大學每逢與密西根大學宿敵週時的傳統做法，藉此象徵「打倒密西根」。球隊還特別加上文字：「永遠都是擊敗密西根。」

騎士在淘汰活塞後，也正式自2018年後首度重返東區冠軍賽。當年正好是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開騎士前的最後一季。

此外，騎士如今也在季後賽搶七大戰取得6連勝，根據統計，這是NBA史上第二長紀錄。而他們隊史一共打了10次搶七大戰，取得8勝2敗的傲人成績，堪稱「搶七達人」。

接下來騎士將在東區冠軍賽對上紐約尼克，這是兩隊成軍以來首度在分區冠軍賽碰頭，可說是寫下歷史；雙方首戰將於台灣時間週三登場。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

根據消息透露，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擊敗約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位對手，成功蟬聯年度MVP，正式躋身NBA歷史傳奇行列。

NBA／G7戰況一面倒 騎士31分血洗活塞闖東冠對決尼克

今年打下東區龍頭的活塞隊，季後賽首輪躲過被淘汰的危機，第二輪面對騎士隊再將戰局延長到第7戰，不料今天主場迎接驟死賽戰況卻是一面倒，騎士上半場就取得17分領先，下半場差距持續擴大，最多領先達到35分，最終以125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。

NBA／灰熊前鋒克拉克離世女友回應了 心碎發文曝本來快結婚

灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）上周驚傳在洛杉磯家中過世，得年僅29歲。如今，他的女友、未婚妻洛琳（Amber Lorraine）在個人社群IG上發文悼念自己的愛人，她還在文中透露，兩人其實已有結婚的打算。

NBA／米契爾首闖分區冠軍賽 騎士創客場搶七勝分差史上第3大

克里夫蘭騎士在東區準決賽第7戰全面壓制底特律活塞，米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高26分，艾倫（Jarrett Allen）與梅瑞爾（Sam Merrill）各貢獻23分，最終騎士以125比94大勝對手，系列賽成功晉級，挺進東區冠軍賽。

NBA／騎士痛宰活塞搶七大戰6連勝！官方狂發嘲諷文開酸 連密西根州也中槍

克里夫蘭騎士在東區準決賽第7戰展現壓倒性實力，以125比94大勝底特律活塞，自2018年以來再次挺進東區冠軍賽，這將是騎士和尼克歷史上首度在分區冠軍戰正面交鋒。

NBA／雷霆馬刺G1前傷情快報 威廉斯回歸、福克斯踝傷出戰成疑

明日舉行的西區冠軍戰G1，將由雷霆在主場迎戰馬刺，在這場世紀對決開打前夕，兩隊的傷兵最新消息也迎來更新，雷霆前鋒「JDub」威廉斯（Jalen Williams）傷癒回歸G1確定能打；至於馬刺資深控衛「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）則是因腳踝傷勢被列出戰成疑（Questionable）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。