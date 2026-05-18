NBA／騎士痛宰活塞搶七大戰6連勝！官方狂發嘲諷文開酸 連密西根州也中槍

克里夫蘭騎士在東區準決賽第7戰展現壓倒性實力，以125比94大勝底特律活塞，自2018年以來再次挺進東區冠軍賽，這將是騎士和尼克歷史上首度在分區冠軍戰正面交鋒。

不過在這場大勝之後，騎士似乎還意猶未盡，官方社群帳號立刻切換成「開酸模式」，連續發布多則貼文嘲諷對手，甚至連整個密西根州都遭到波及，引發球迷熱烈討論。

騎士在終場哨聲響起後，率先發布最終比分貼文，但文字內容卻暗藏玄機。他們寫下「CLEEEVELAND BASKETBALL」，刻意模仿活塞主場播報員梅森（John Mason）的招牌吶喊口號「DEEE-TROIT BASKETBALL」，明顯是在勝利後反將對手一軍。

不只如此，騎士隨後又上傳一張車頭掛著狗鍊、印有球隊Logo的照片，並配文寫下：「What up doe？」這句話是底特律地區相當著名的招呼語。同時又補上一句：「All Bark, No Bite（光說不練）」，直接嘲諷活塞本季打造出的硬派球風形象。

雙方的社群攻防其實早在系列賽期間就已開始。先前活塞在系列賽取得2勝0敗領先後，曾在社群發布一張地圖，標示從底特律前往克里夫蘭的路線，並附上開車約2小時39分鐘的距離，藉此暗酸騎士。

這次晉級後，騎士也毫不客氣回敬對手，同樣貼出類似地圖圖片，並寫道：「底特律球迷，如果你們需要最近東區冠軍賽比賽地點的導航，可以參考一下。」

由於兩隊分別來自俄亥俄州與密西根州，雙方之間向來也帶有著名的「俄亥俄州大對密西根大學」世仇色彩，因此騎士最後甚至把這層恩怨也搬上檯面。

騎士在球隊標語「Let Em Know」中，刻意將字母「M」遮蔽起來，這正是俄亥俄州大學每逢與密西根大學宿敵週時的傳統做法，藉此象徵「打倒密西根」。球隊還特別加上文字：「永遠都是擊敗密西根。」

騎士在淘汰活塞後，也正式自2018年後首度重返東區冠軍賽。當年正好是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開騎士前的最後一季。

此外，騎士如今也在季後賽搶七大戰取得6連勝，根據統計，這是NBA史上第二長紀錄。而他們隊史一共打了10次搶七大戰，取得8勝2敗的傲人成績，堪稱「搶七達人」。

接下來騎士將在東區冠軍賽對上紐約尼克，這是兩隊成軍以來首度在分區冠軍賽碰頭，可說是寫下歷史；雙方首戰將於台灣時間週三登場。