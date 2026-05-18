NBA／勇士補強方向曝光！總管點名想留39歲霍福特、波爾辛吉斯

金州勇士在2025-26賽季經歷起伏不定的一年後，休賽季補強已成為球團首要任務。儘管球隊希望逐步年輕化，提升整體健康與輪替穩定性，但管理層也明確表態，希望留下陣中的兩名重要老將內線霍福特（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在球季結束後的媒體記者會上坦言，球隊非常希望兩人能夠續留。

「是的，我們絕對希望他們回來。」小鄧利維表示，「他們今年都打出不少精彩表現，也為球隊帶來過去沒有的元素。霍福特擁有身材、外線能力以及領導力，而波爾辛吉斯則是攻守兩端都非常特殊的球員。我們希望能把這樣的天賦繼續留在球隊。」

39歲的霍福特去年與勇士簽下2年1170萬美元合約，其中2026-27賽季握有球員選項。不過對這位即將邁入生涯第20個球季的老將而言，退休依然是可能選項之一。

雖然本季受到傷勢影響，霍福特仍在45場比賽中平均貢獻8.3分、4.9籃板、2.6助攻，持續展現穩定的老將價值。小鄧利維也坦言，霍福特未來的決定其實有兩個層面。

「第一，他還想不想繼續打球？第二，他想不想繼續留在勇士？」小鄧利維說。

至於波爾辛吉斯則是在交易截止日前，透過涉及庫明加（Jonathan Kuminga）的交易案自老鷹加盟勇士。雖然健康問題始終是外界關注焦點，但這名拉脫維亞長人在有限出賽時間內仍展現不俗價值。

本季波爾辛吉斯僅出賽15場，平均繳出16.1分、5.3籃板、2.3助攻，無論是外線火力還是護框能力，都替勇士帶來不同層次的戰術選項。

不過他的3070萬美元合約即將到期，今年夏天將成為完全自由球員，勇士必須與其他球隊競爭續約機會。

勇士管理層認為，若波爾辛吉斯能夠維持健康，下個球季有機會打出更高水準的表現。

「我們很喜歡目前看到的內容，我認為如果健康狀況改善，他明年會打出更有效率、更具影響力的一季。」鄧利維說。

然而，勇士最大的隱憂仍然是健康問題。霍福特與波爾辛吉斯兩人本季合計僅出賽77場，再次凸顯勇士近年老將陣容的耐戰度問題。

球隊雖然已明確提出「更年輕、更健康」的目標，但現階段看來，管理層並不打算徹底推翻現有架構，而是希望保留經驗與天賦兼具的核心輪替，再逐步完成世代交替。

對於正在尋求重返冠軍競爭行列的勇士而言，今年夏天如何平衡「現在」與「未來」，也將成為休賽季最大的課題之一。