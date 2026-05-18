NBA／雷霆馬刺G1前傷情快報 威廉斯回歸、福克斯踝傷出戰成疑

明日舉行的西區冠軍戰G1，將由雷霆在主場迎戰馬刺，在這場世紀對決開打前夕，兩隊的傷兵最新消息也迎來更新，雷霆前鋒「JDub」威廉斯（Jalen Williams）傷癒回歸G1確定能打；至於馬刺控衛「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）則是因腳踝傷勢被列出戰成疑（Questionable）。

在4月22日，威廉斯在先前雷霆、太陽的西區首輪系列賽第2戰中，遭遇左腿筋拉傷。自那以後，他一路缺陣至今。在明日雷霆與馬刺的西冠首戰開打前，衛冕軍雷霆稍早已正式宣布威廉斯可以上場比賽。

威廉斯本人透露，他現在身體狀況良好，很高興能得到充分休息，讓腿筋拉傷得到徹底地恢復。在本賽季季後賽出戰的2場比賽中，威廉斯場均20.5分、4籃板和5助攻，他的回歸無疑是對雷霆有所助益。

馬刺方面，28歲先發控球福克斯，因遭遇腳踝傷勢，西冠G1能否出賽仍未知，需要每日觀察才能決定能否上場；此外，球隊替補中鋒柯內特（Luke Kornet）也因左腳痠痛，和福克斯一樣被列入出戰成疑名單中。這對馬刺來說無疑在G1增添不少變數，倘若這兩人最終因傷勢過重沒打，球隊在外圍和禁區戰力肯定會下降不少。

雷霆、馬刺西區決賽第1戰賽事，將在台灣時間明日上午8點半舉行，賽事地點在雷霆主場。