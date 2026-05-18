快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／這次是AP錶+Burberry風衣 「SGA」蟬聯MVP又送隊友豪禮

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊隊友今日出席「SGA」亞歷山大（中）的MVP頒獎典禮，並穿戴上他所送的禮物。 美聯社
雷霆隊隊友今日出席「SGA」亞歷山大（中）的MVP頒獎典禮，並穿戴上他所送的禮物。 美聯社

聯盟在今天公布例行賽MVP獎項，雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度成功蟬聯這項殊榮。為了慶祝這一里程碑，心情正好的他，再度「大手筆」砸錢，贈送每位隊友一支AP手錶，以及一件Burberry風衣。

在票選中，亞歷山大獲得100張選票中的83張第一名票選，最終獲得939分，遙遙領先634分的約柯奇（Nikola Jokic）和569分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。為了感謝和慶祝自己連續2年榮膺MVP這項重大個人成就，亞歷山大今天再度扮演奢華版「聖誕老人」送出豪禮，給每一位雷霆隊隊友一塊AP手錶和一件Burberry風衣，這兩件禮物在時尚界都被公認是土豪級的著用單品。

在今日獲頒MVP的亞歷山大也上台發表了獲獎感言，在場邊鏡頭捕捉到，出席頒獎典禮的所有雷霆隊友們，都穿著了他們收到的禮物。

亞歷山大在過去就有送禮物給隊友的習慣，在去年贏得職業生涯首個MVP獎項時，亞歷山大送給每位隊友一份大禮，當中包含了勞力士手錶、定制款加拿大鵝羽絨服（Canada Goose）、全新iPhone手機和Beats耳機。

NBA季後賽 Shai Gilgeous-Alexander 雷霆

相關新聞

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

根據消息透露，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擊敗約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位對手，成功蟬聯年度MVP，正式躋身NBA歷史傳奇行列。

NBA／G7戰況一面倒 騎士31分血洗活塞闖東冠對決尼克

今年打下東區龍頭的活塞隊，季後賽首輪躲過被淘汰的危機，第二輪面對騎士隊再將戰局延長到第7戰，不料今天主場迎接驟死賽戰況卻是一面倒，騎士上半場就取得17分領先，下半場差距持續擴大，最多領先達到35分，最終以125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。

NBA／勇士補強方向曝光！總管點名想留39歲霍福特、波爾辛吉斯

金州勇士在2025-26賽季經歷起伏不定的一年後，休賽季補強已成為球團首要任務。儘管球隊希望逐步年輕化，提升整體健康與輪替穩定性，但管理層也明確表態，希望留下陣中的兩名重要老將內線霍福特（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

NBA／這次是AP錶+Burberry風衣 「SGA」蟬聯MVP又送隊友豪禮

聯盟在今天公布例行賽MVP獎項，雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度成功蟬聯這項殊榮。為了慶祝這一里程碑，心情正好的他，再度「大手筆」砸錢，贈送每位隊友一支AP手錶，以及一件Burberry風衣。

NBA／哈登有望長留騎士！傳雙方已有共識 休賽季簽複數年合約

克里夫蘭騎士在本季交易截止日前大膽出手換來36歲明星後衛哈登（James Harden），如今這筆交易看來不只是短期補強。根據美媒報導，聯盟消息人士透露，騎士與哈登雙方已經建立續約共識，預計今年夏天將朝多年份合約方向推進合作。

NBA／連莊MVP預約名人堂 亞歷山大感謝隊友「讓籃球變有趣」

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯年度MVP，擊敗金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），提前預約名人堂資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。