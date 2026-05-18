NBA／這次是AP錶+Burberry風衣 「SGA」蟬聯MVP又送隊友豪禮

聯盟在今天公布例行賽MVP獎項，雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度成功蟬聯這項殊榮。為了慶祝這一里程碑，心情正好的他，再度「大手筆」砸錢，贈送每位隊友一支AP手錶，以及一件Burberry風衣。

在票選中，亞歷山大獲得100張選票中的83張第一名票選，最終獲得939分，遙遙領先634分的約柯奇（Nikola Jokic）和569分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。為了感謝和慶祝自己連續2年榮膺MVP這項重大個人成就，亞歷山大今天再度扮演奢華版「聖誕老人」送出豪禮，給每一位雷霆隊隊友一塊AP手錶和一件Burberry風衣，這兩件禮物在時尚界都被公認是土豪級的著用單品。

在今日獲頒MVP的亞歷山大也上台發表了獲獎感言，在場邊鏡頭捕捉到，出席頒獎典禮的所有雷霆隊友們，都穿著了他們收到的禮物。

亞歷山大在過去就有送禮物給隊友的習慣，在去年贏得職業生涯首個MVP獎項時，亞歷山大送給每位隊友一份大禮，當中包含了勞力士手錶、定制款加拿大鵝羽絨服（Canada Goose）、全新iPhone手機和Beats耳機。