NBA／G7戰況一面倒 騎士31分血洗活塞闖東冠對決尼克

今年打下東區龍頭的活塞隊，季後賽首輪躲過被淘汰的危機，第二輪面對騎士隊再將戰局延長到第7戰，不料今天主場迎接驟死賽戰況卻是一面倒，騎士上半場就取得17分領先，下半場差距持續擴大，最多領先達到35分，最終以125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。

騎士開賽前6次外線出手都落空，不過之後幾乎彈無虛發，單節三分球13投6中，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）和麥瑞爾（Sam Merrill）都有3投2中表現；活塞雖有薩瑟（Marcus Sasser）投進外線止血，但米契爾飆進壓哨大號三分彈，助隊首節打完取得31：22領先。

第二節騎士在莫布里（Evan Mobley）帶動下，第二節再打出24：13攻勢，領先擴大到55：35；活塞雖有湯普森（Ausar Thompson）節末投進三分彈，半場打完仍陷入47：64落後。

騎士第三節不到2分鐘再打出8：2攻勢，活塞雖有勒佛特（Caris LeVert）外線開火追分，但騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）連番強攻禁區，米契爾又上演個人秀，個人連投帶罰連拿7分，助隊打出一波10：0攻勢，領先達到全場最大的95：69。

第四節騎士又打出11：2攻勢，領先已經拉開到110：75。差距已經拉開下，活塞許多球迷都提前離場，5分51秒時湯普森還和史特魯斯（Max Strus）爆發衝突。比賽暫停下，活塞就把康寧漢換下場，接續騎士也陸續換下主將，米契爾4分01秒則是領到6犯離場，下場時獲得場邊騎士觀眾熱烈歡呼。

騎士關鍵戰有4人得分兩位數，米契爾26分、7籃板、8助攻，艾倫和麥瑞爾各23分，莫布里21分、12籃板、6助攻，就算「大鬍子」哈登（James Harden）10投僅2中拿9分，仍寫下31分大勝。

吞下慘敗的活塞以詹金斯（Daniss Jenkins）17分最高，康寧漢16投5中，和羅賓森同樣拿13分已是全隊次高。

東區冠軍賽將於台灣時間周三登場，尼克握有主場優勢。