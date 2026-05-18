NBA／哈登有望長留騎士！傳雙方已有共識 休賽季簽複數年合約

克里夫蘭騎士在本季交易截止日前大膽出手換來36歲明星後衛哈登（James Harden），如今這筆交易看來不只是短期補強。根據美媒報導，聯盟消息人士透露，騎士與哈登雙方已經建立續約共識，預計今年夏天將朝多年份合約方向推進合作。

雖然按照聯盟規定，正式續約協議必須等到休賽季才能完成，但雙方目前已存在明確共識，希望共同敲定新的長約。

騎士當初從快艇交易得到哈登，其中一項重要原因正是哈登對未來合約穩定性的需求。由於快艇並未對他下季價值4200萬美元的球隊選項做出承諾，因此哈登團隊開始尋找願意提供更長期保障的球隊。

騎士顯然成為最符合條件的選擇。報導指出，哈登原本握有否決交易的權利，因此在交易完成前，雙方其實已經存在高度互相合作意願。

此外，若哈登願意降低部分年薪、換取更多保障年限，對騎士薪資結構而言也將是一大幫助。目前騎士團隊薪資高達2億2600萬美元，若加上豪華稅支出，整體支出甚至超過2億8000萬美元，是全聯盟薪資負擔最高的球隊。

因此，一份平均年薪較低、但總保障更長的合約，也有助於球隊因應NBA「第二層硬上限（Second Apron）」限制，減輕薪資壓力。

另一方面，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）自哈登加盟後，也積極建立雙方關係。據了解，亞特金森相當重視與哈登之間的互動，並希望複製哈登生涯最成功時期的模式。

哈登生涯巔峰階段，最著名的例子就是與總教練丹東尼（Mike D'Antoni）在休士頓火箭時期建立的合作關係，當時他不僅連續打出生涯最佳賽季，也奪下年度MVP。

騎士日前於季後賽擊敗底特律活塞第5戰後，球隊公布阿特金森在休息室的激勵影片，畫面中也出現哈登主動向隊友發表談話，顯示他已逐漸融入球隊文化與領導核心。

雖然哈登本季季後賽表現起伏較大，穩定性仍受到討論，特別是在今天搶七大戰中又陷入「軟手症」，不過靠著隊友強勢發揮，騎士還是以大勝之姿勇闖東區冠軍賽，也是他們自2018年以來首次。消息人士認為，無論騎士今年季後賽最終走到哪一步，哈登回歸克里夫蘭的可能性依然非常高。

對於騎士而言，這不僅代表留住一名明星後衛，更象徵球隊可能將繼續圍繞哈登打造未來幾年的競爭核心。