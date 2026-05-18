快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登有望長留騎士！傳雙方已有共識 休賽季簽複數年合約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登傳出有望續簽騎士。 路透社
哈登傳出有望續簽騎士。 路透社

克里夫蘭騎士在本季交易截止日前大膽出手換來36歲明星後衛哈登（James Harden），如今這筆交易看來不只是短期補強。根據美媒報導，聯盟消息人士透露，騎士與哈登雙方已經建立續約共識，預計今年夏天將朝多年份合約方向推進合作。

雖然按照聯盟規定，正式續約協議必須等到休賽季才能完成，但雙方目前已存在明確共識，希望共同敲定新的長約。

騎士當初從快艇交易得到哈登，其中一項重要原因正是哈登對未來合約穩定性的需求。由於快艇並未對他下季價值4200萬美元的球隊選項做出承諾，因此哈登團隊開始尋找願意提供更長期保障的球隊。

騎士顯然成為最符合條件的選擇。報導指出，哈登原本握有否決交易的權利，因此在交易完成前，雙方其實已經存在高度互相合作意願。

此外，若哈登願意降低部分年薪、換取更多保障年限，對騎士薪資結構而言也將是一大幫助。目前騎士團隊薪資高達2億2600萬美元，若加上豪華稅支出，整體支出甚至超過2億8000萬美元，是全聯盟薪資負擔最高的球隊。

因此，一份平均年薪較低、但總保障更長的合約，也有助於球隊因應NBA「第二層硬上限（Second Apron）」限制，減輕薪資壓力。

另一方面，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）自哈登加盟後，也積極建立雙方關係。據了解，亞特金森相當重視與哈登之間的互動，並希望複製哈登生涯最成功時期的模式。

哈登生涯巔峰階段，最著名的例子就是與總教練丹東尼（Mike D'Antoni）在休士頓火箭時期建立的合作關係，當時他不僅連續打出生涯最佳賽季，也奪下年度MVP。

騎士日前於季後賽擊敗底特律活塞第5戰後，球隊公布阿特金森在休息室的激勵影片，畫面中也出現哈登主動向隊友發表談話，顯示他已逐漸融入球隊文化與領導核心。

雖然哈登本季季後賽表現起伏較大，穩定性仍受到討論，特別是在今天搶七大戰中又陷入「軟手症」，不過靠著隊友強勢發揮，騎士還是以大勝之姿勇闖東區冠軍賽，也是他們自2018年以來首次。消息人士認為，無論騎士今年季後賽最終走到哪一步，哈登回歸克里夫蘭的可能性依然非常高。

對於騎士而言，這不僅代表留住一名明星後衛，更象徵球隊可能將繼續圍繞哈登打造未來幾年的競爭核心。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

根據消息透露，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擊敗約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位對手，成功蟬聯年度MVP，正式躋身NBA歷史傳奇行列。

NBA／G7戰況一面倒 騎士31分血洗活塞闖東冠對決尼克

今年打下東區龍頭的活塞隊，季後賽首輪躲過被淘汰的危機，第二輪面對騎士隊再將戰局延長到第7戰，不料今天主場迎接驟死賽戰況卻是一面倒，騎士上半場就取得17分領先，下半場差距持續擴大，最多領先達到35分，最終以125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。

NBA／勇士補強方向曝光！總管點名想留39歲霍福特、波爾辛吉斯

金州勇士在2025-26賽季經歷起伏不定的一年後，休賽季補強已成為球團首要任務。儘管球隊希望逐步年輕化，提升整體健康與輪替穩定性，但管理層也明確表態，希望留下陣中的兩名重要老將內線霍福特（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

NBA／這次是AP錶+Burberry風衣 「SGA」蟬聯MVP又送隊友豪禮

聯盟在今天公布例行賽MVP獎項，雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度成功蟬聯這項殊榮。為了慶祝這一里程碑，心情正好的他，再度「大手筆」砸錢，贈送每位隊友一支AP手錶，以及一件Burberry風衣。

NBA／哈登有望長留騎士！傳雙方已有共識 休賽季簽複數年合約

克里夫蘭騎士在本季交易截止日前大膽出手換來36歲明星後衛哈登（James Harden），如今這筆交易看來不只是短期補強。根據美媒報導，聯盟消息人士透露，騎士與哈登雙方已經建立續約共識，預計今年夏天將朝多年份合約方向推進合作。

NBA／連莊MVP預約名人堂 亞歷山大感謝隊友「讓籃球變有趣」

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯年度MVP，擊敗金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），提前預約名人堂資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。