NBA／力壓兩大頂尖長人！亞歷山大連莊MVP 得票差距曝光

奧克拉荷馬雷霆的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天榮膺NBA年度最有價值球員（MVP），連續第2年奪此殊榮。他成為聯盟史上第18位至少兩度獲獎、也是第14位完成連莊的球員。

綜合美聯社和法新社報導，加拿大籍的亞歷山大獲獎，是年度MVP連續第8次由美國以外出生的球員奪得。

這個趨勢始於2019、2020年，由出生於希臘、擁有奈及利亞血統的密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奪得；隨後2021、2022年是丹佛金塊塞爾維亞中鋒約柯奇（Nikola Jokic）；2023年則是出生喀麥隆的費城76人球星安比德（JoelEmbiid），2024年又由約柯奇奪下。2025和2026年則由亞歷山大包辦。上一次有美國球員獲選年度MVP，是2018年的「大鬍子」哈登（James Harden）。

亞歷山大獲獎消息先前由體育頻道ESPN搶先披露，不久後透過電視直播正式對外宣布。

身為現任NBA總冠軍賽MVP，亞歷山大去年才率領雷霆奪下總冠軍。他在發表感言時特別感謝隊友的支持。

亞歷山大在接受Amazon Prime訪問談到成功關鍵時說：「當然是努力不懈、不安於現狀，而更重要的是隊上的其他球員總是支持我，每一個夜晚都有他們在場上相挺。」

「這是一個漫長的球季，充滿高低起伏與傷病等各種挑戰，而這些隊友們仍每晚繫緊鞋帶，和我一起奮戰。沒有他們，我沒辦法贏得64場勝利。」

「我們在一起真的很開心。有時NBA會讓人感覺像是一門生意，但這群隊友讓比賽回到了我年少打球時的那份純粹快樂。我想這也是我和整支球隊能夠取得成功的原因之一。」

全北美約百位記者及體育媒體工作者參與MVP票選下，亞歷山大以83張第一選票、總分939分榮膺MVP。

約基奇獲得10張第一選票排名第二，聖安東尼奧馬刺的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則以5張第一選票名列第三。

亞歷山大今天得獎，也正式比肩「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）、「雷霸龍」詹姆斯（LeBronJames）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「魔術」強生（Magic Johnson）和「大鳥」柏德（LarryBird）等傳奇球星，加入蟬聯年度MVP的行列。