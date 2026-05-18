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NBA／連莊MVP預約名人堂 亞歷山大感謝隊友「讓籃球變有趣」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆隊當家球星亞歷山大蟬聯年度MVP。 美聯社
雷霆隊當家球星亞歷山大蟬聯年度MVP。 美聯社

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯年度MVP，擊敗金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），提前預約名人堂資格。

亞歷山大成為40多年來第7位在28歲前就有複數MVP的選手，另外6人是約柯奇、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）、馬刺傳奇鄧肯（Tim Duncan）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），而過往連莊過MVP的選手，退役後都進入名人堂，成員包括奈許（Steve Nash）、「魔術」強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）、馬龍（Moses Malone）、賈霸（Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和羅素（Bill Russell）。

在票選中，亞歷山大獲得100張選票中的83張第一名票選，最終獲得939分，遙遙領先634分的約柯奇和569分的溫班亞瑪。這是約柯奇連6個賽季都在年度MVP票選前2名，特別紀錄也追上柏德1981到86賽季、羅素1958到63賽季的紀錄。

亞歷山大將成就和團隊分享，他強調是隊友幫助才讓他達成輝煌紀錄。

獲獎後亞歷山大接受Prime Video訪問時說：「這些傢伙每晚都為我拚盡全力，不只場上，場下也是。我們再一起時有很多樂趣，NBA有時看起來就是份工作，但這些傢伙真的讓我覺得打球很有趣，就像小時候剛接觸籃球時那樣。」

溫班亞瑪 安戴托昆波 約柯奇 NBA季後賽

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