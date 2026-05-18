NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

根據消息透露，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將會擊敗約柯奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位對手，成功蟬聯年度MVP，躋身NBA歷史傳奇行列。官方將在台灣時間周一早上7點30分正式公佈。

現年27歲的亞歷山大不僅成為歷史上第14位達成年度MVP連霸的球員，也是現役球員中第5位解鎖此成就的菁英，先前曾寫下連霸紀錄的現役球員包含約柯奇、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）以及曾兩度完成2連霸的詹姆斯（LeBron James）。

亞歷山大本季展現了無懈可擊的統治力與歷史級的穩定度，他場均狂轟31.1分、4.3籃板、6.6助攻與1.4抄截，投籃命中率高達55.3%，三分命中率為38%，罰球命中率達88%。

根據統計，亞歷山大本季沒有任何一場比賽得分低於20分，成為NBA歷史上繼張伯倫（Wilt Chamberlain）與貝勒（Elgin Baylor）之後，第3位達成單季每場比賽皆砍下至少20分的球員；他更成為自喬丹（Michael Jordan）以來，首位連續4個賽季場均得分突破30分大關的球員。

此外，這也是亞歷山大連續第4個賽季在MVP投票中高居前5名（2022-23賽季第5名、2023-24賽季第2名，隨後連續兩季奪冠）。

若以年齡來看，亞歷山大是史上第7位在28歲前累積至少兩座年度MVP的球星，前6人分別是喬丹、鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯、柯瑞、安戴托昆波、約柯奇，其中詹姆斯是達成3次。

不僅基本攻守數據驚人，亞歷山大全方位的主宰力更體現在關鍵時刻，本季他順利將「年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）」收入囊中。他在比賽最後5分鐘且分差在5分以內的關鍵階段，累計攻下全聯盟最高的175分、投進16記反超比分的關鍵進球，且關鍵時刻的正負值高達+93，皆高居聯盟第1。

他在多項數據指標中也是名列前茅，包括單場20+場次第1、總正負值第1、總得分第2、場均得分第2、單場30+場次第2以及單場40+場次第3。

在亞歷山大的領軍下，衛冕軍雷霆隊本季繳出64勝18敗的傲人戰績，連續兩季斬獲全聯盟最佳戰績，目前在季後賽更是取得8連勝，昂然邁向連霸之路。

回顧歷史，過去所有曾寫下MVP連霸紀錄的退役傳奇球員，最終全數入選了奈史密斯籃球名人堂，名單包括羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Moses Malone）、柏德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹、鄧肯與奈許（Steve Nash）。

作為新時代後衛的標竿，亞歷山大如今也加入了魔術強森、喬丹、奈許與柯瑞的行列，成為NBA史上第5位多次榮獲MVP的後衛球員，確立他在當今聯盟乃至歷史洪流中的地位。

這座獎盃同時也延續了國際球員在NBA的極致統治力，這已是年度MVP連續第8個球季由非美國本土出生的球員抱走，過去8年的得主分別為安戴托昆波（2次）、約柯奇（3次）、安比德（Joel Embiid），以及亞歷山大（2次），前一次由美國本土球員奪獎已經要追溯至2017-18年賽季的哈登（James Harden）。

對於雷霆隊而言，這更是球隊在過去12年內收穫的第4座年度MVP獎盃，先前分別由杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）摘得，若把出身雷霆的哈登也算在內，奧城堪稱是「當代MVP製造機」。

從帶領雷霆隊歷經重建，一路衝擊至總冠軍舞台並蟬聯最高個人榮譽，來自加拿大的亞歷山大無疑已將自己的名字深深烙印在籃球歷史的殿堂之中。