NBA／灰狼撿到寶恐留不住？43分奇兵首度成自由球員：我很興奮

灰狼6戰不敵馬刺正式結束今年賽季，季中加盟後打出亮眼表現的後衛多森姆（Ayo Dosunmu），也談到了自己在灰狼短短數個月的感受與未來規劃。即將首度以「完全自由球員」身分投入市場的他，坦言對未來充滿興奮和期待，但也不忘感謝灰狼球團與球迷對他的接納。

多森姆今年完成生涯第5個NBA球季，這也是他首度披上灰狼戰袍。球季開打時他仍效力於芝加哥公牛，不過在交易截止日前被送往明尼蘇達，也迎來職業生涯首次被交易的經驗。

加盟後，多森姆迅速融入球隊體系，特別是在季後賽期間表現更加搶眼，不論是擔任先發或板凳奇兵都能提供穩定輸出，成為灰狼超出外界預期的重要功臣之一。特別是在首輪對金塊第4戰狂砍43分，成了球隊能夠克服傷病成功晉級第二輪的關鍵之一。

在球季結束後的媒體訪談中，多森姆坦言，最讓他感動的是灰狼上下對他的接納。

「來到明尼蘇達後，我最感謝的就是他們立刻接受了我。」多森姆表示，「我是在交易截止日前才加入，但大家從第一天就張開雙臂歡迎我。球迷很棒、球隊氛圍也很棒，我很喜歡這裡。這是我第一次被交易，而他們讓我很快就有家的感覺。」

對於接下來的自由市場，多森姆也毫不掩飾自己的興奮。

「我當然很期待自由市場，因為進聯盟5年以來，這是我第一次能以完全自由球員身分去體驗這一切。」多森姆說，「但同時，我在明尼蘇達這2、3個月真的很棒，所以我也很期待未來會發生什麼。」

本季加盟灰狼後，多森姆在24場比賽中平均繳出14.4分、3.5助攻、4.2籃板，而到了季後賽表現更上一層樓，場均提升至15.6分、4.1助攻、3.6籃板，證明自己能在高強度舞台扮演重要角色。

隨著休賽季到來，外界普遍認為灰狼將把續留多森姆列為優先任務。原因除了他與「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）及迪文森佐（Donte DiVincenzo）的後場組合效果極佳外，迪文森佐在季後賽遭逢阿基里斯腱重傷，下個球季恐怕大半時間甚至整季報銷，也讓多森姆的重要性大幅提升。

此外，灰狼後場未來仍可能持續變動。康利（Mike Conley）即將邁向第20年，其重要性只會更削弱，另一名替補海蘭德（Bones Hyland）也將成為自由球員。至於夏農（Terrence Shannon Jr.）雖然季後賽表現有目共睹，但在控球與組織能力方面，仍難完全取代多森姆的角色。

對灰狼而言，如何留下這位季中意外撿到的驚喜戰力，或許將成為今年夏天的重要課題之一。