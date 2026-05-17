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NBA／快艇樂透躺賺第5順位 格林拋震撼建議：該考慮交易雷納德？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
快艇是否考慮交易雷納德成了外界關注焦點。 路透社
快艇是否考慮交易雷納德成了外界關注焦點。 路透社

在先前選秀樂透結果出爐後，除了幸運抽中狀元籤的巫師之外，洛杉磯快艇也被外界視為最大贏家之一。快艇以極低機率意外獲得今年選秀第5順位籤，這張極具價值的選秀權更被認為將大幅影響球隊未來方向。

值得注意的是，這個選秀權原本來自溜馬。今年季中快艇透過交易送出祖巴茲（Ivica Zubac）後，如今意外收下甜美成果。上季僅拿下17勝的溜馬，原本有14%抽到狀元的機率，只要不跌出前4順位，就能拿下這枚重要的樂透籤，然而事與願違，快艇成了最終受益者。

隨著球隊即將迎來一名超高潛力新秀，外界也開始猜測快艇休賽季的規劃方向。而勇士前鋒格林（Draymond Green）在個人節目中更直接點出一項可能性：交易當家球星雷納德（Kawhi Leonard）。

格林在最新一期《The Draymond Green Show》中表示：「當大家談到像勇士這種拿過總冠軍的球隊時，你也必須看看手握第5順位的快艇，然後開始思考：『他們接下來打算怎麼做？』」

他進一步提出疑問：「他們是要把第5順位新秀放在雷納德身邊培養？還是透過交易雷納德，換回更多選秀資產，正式展開重建？」

格林這番話也引發外界討論，因為過去一段時間，勇士與雷納德之間就不斷傳出潛在連結。若快艇真的選擇調整方向，不排除勇士可能再次對這位兩屆總冠軍賽MVP展開追求。

雖然雷納德本季依然展現頂級球星身手，但年齡與傷病問題始終是球隊必須面對的現實。如今快艇突然握有高順位新秀，加上未來陣容重整壓力逐漸浮現，也讓球隊接下來的操作備受關注。

究竟快艇會選擇繼續圍繞雷納德衝擊冠軍，還是趁著手握優質籌碼轉向年輕化路線，恐怕將成為今年休賽季最值得關注的話題之一。

NBA季後賽

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