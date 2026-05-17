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NBA／禁區太弱！記者曝湖人將爭取「波神」加盟 與唐西奇再續前緣

聯合新聞網／ 綜合報導
今年季中交易從老鷹轉戰勇士隊的波爾辛吉斯。 美聯社
今年季中交易從老鷹轉戰勇士隊的波爾辛吉斯。 美聯社

根據美媒最新消息指出，湖人隊可能會考慮在休賽期以低成本、高回報的方式，冒險簽下過去傷病史豐富的勇士中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。鑒於他的護框、外線能力，加上過去在獨行俠時期與唐西奇（Luka Doncic）的淵源，可能對於禁區戰力薄弱的紫金軍來說是個值得一試的投資。

據《Sportsnaut》記者伯戈斯（Jason Burgos）稱，波爾辛吉斯可能符合湖人隊今夏高回報賭注的條件，「如果湖人隊想在這個休賽期尋找有潛力但風險較低的球員，那麼擁有10年經驗的老將克里斯塔普斯·波爾津吉斯應該在他們的考慮範圍之內。」他寫道。

唐西奇（左）與波爾辛吉斯（右）過去曾在獨行俠時期同隊多年。 路透社
唐西奇（左）與波爾辛吉斯（右）過去曾在獨行俠時期同隊多年。 路透社

伯戈斯還指出，只要波爾辛吉斯可以保持健康，仍然可以發揮重要作用，不僅能用7呎2寸的身高保護籃框、還可以拉開場上空間投三分，並完成空中接力，這些都是湖人目前所欠缺的要素。

另一個可能對湖人有利的因素是，波爾辛吉斯過去幾年間與唐西奇的熟悉程度。除了兩人同樣來自歐洲外，他們還曾是關係良好的隊友，從2019年到2022年，兩人一同在獨行俠征戰了2.5個賽季。隨著未來湖人建隊方針預計將圍繞唐西奇打造，另一巨星詹姆斯（LeBron James）動向仍不明朗，波爾辛吉斯的加盟將進一步提升球隊的禁區實力。

波爾辛吉斯本季在老鷹、勇士的傷病情況，也可能會降低他的市場價值，這使他成為今年休賽期間，市場上炙手可熱的中鋒大物之一。

NBA季後賽 湖人 Kristaps Porzingis Luka Doncic

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