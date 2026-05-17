快訊

小S追憶大S霸氣租名車幫爺爺圓夢 徐家7口全家福照罕見曝光

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中、北一女錄取分數

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登生涯搶七大戰「慣性軟手」 前8次出征數據大幅下滑

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登(中)能否撕開搶七大戰軟手標籤？ 美聯社
哈登(中)能否撕開搶七大戰軟手標籤？ 美聯社

騎士在東區準決賽第6戰以94比115不敵活塞，系列賽被追成3比3平手。不過這場比賽對於哈登（James Harden）而言仍具有重要意義，他在比賽首節正式超越柯瑞（Stephen Curry），登上NBA季後賽歷史得分榜第10名。

首節剩下7分40秒時，哈登在右側外線招牌後撤步三分命中，這一球不僅替騎士添分，也讓他的季後賽生涯總得分來到4148分，正式超越柯瑞的4147分，躋身歷史前10。

不過哈登的里程碑之夜並不算完美。全場他13投6中攻下23分，但也發生多達8次失誤，最終無法幫助球隊避免敗仗。隨著系列賽進入決勝第7戰，雙方將回到底特律一決勝負。

值得注意的是，哈登在超越柯瑞的同時，也在另一項數據榜單繼續攀升。此戰8次失誤後，他的季後賽生涯失誤數正式超越「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的649次，升上NBA季後賽歷史失誤榜第3名。

此外，這也是哈登生涯第31場季後賽出現「失誤數超過投進球數」的比賽，自2003年NBA全面改採7戰4勝制以來，此數據並列聯盟史上第4高。

現年37歲的哈登，在2009年選秀會以探花之姿加入雷霆，後續轉戰火箭、籃網、76人和快艇，今年透過季中交易來到騎士，也是他生涯第17個球季。儘管球隊更換、角色轉變，但哈登從進入聯盟至今從未缺席過季後賽，累積出賽186場季後賽，目前排名NBA歷史第15名。

明天登場的活塞騎士搶七決戰，將是哈登生涯第9次參與的搶七生死戰，前面8次勝負各半，不過近4次卻是1勝3敗。

這8次分別為2011年西區第二輪雷霆勝灰熊、2015年西區第二輪火箭勝快艇、2018年西區冠軍賽火箭不敵勇士、2020年西區首輪火箭勝雷霆、2021年東區第二輪籃網不敵公鹿、2023年東區第二輪76人不敵塞爾蒂克、2025年西區首輪快艇不敵金塊，以及今年首輪76人勝暴龍。

而哈登最為人詬病的莫過於在搶七大戰的「軟手症」。總計前面8次搶七大戰中，哈登場均得到19.1分7.3助攻5.8籃板2.6抄截1.1阻攻，三項命中率分別是35.3%、22.2%、83.3%，幾乎都比例行賽下滑許多。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／「巔峰韋德比巔峰詹姆斯更強」 名人堂球星再拋爭議言論

NBA名人堂球星「Crossover之王」哈德威（Tim Hardaway）近日再次掀起爭議話題。繼先前公開表示不會把詹姆斯（LeBron James）列入歷史前5大球星名單後，他近日又在個人Podcast節目《Crossover Podcast》中拋出更具話題性的看法，直言巔峰時期的韋德（Dwyane Wade）比巔峰詹姆斯更強。

NBA／回歸接受完整訓練 阿努諾比期待東冠開戰

儘管傷了主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby），尼克隊季後賽第二輪仍花4戰就「橫掃」76人隊，阿努諾比今天也加入球隊訓練，且透露右大腿傷勢沒有兩年前的嚴重。

NBA／兩支62勝以上勁旅強碰！雷霆馬刺系列賽成「98年爵士公牛之戰」後首見

今年西冠對戰組合確定出爐，由衛冕軍雷霆交手他們在例行賽的最大「剋星」馬刺。根據數據指出，這將是自1998年爵士、公牛2支傳奇球隊交手以來，勝場數均超過62場的球隊首次在季後賽碰頭。

NBA／馬刺三衛輪番殺出狂轟灰狼 福克斯點出3人輪替最強優勢

馬刺在西區第二輪系列賽第6戰展現恐怖團隊火力，即便當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒有瘋狂飆分，後場三人組卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）卻是全面接管戰局，幫助馬刺以139比109痛擊灰狼，以4勝2敗淘汰對手，將與衛冕冠軍雷霆展開正面交鋒。

NBA／灰狼撿到寶恐留不住？43分奇兵首度成自由球員：我很興奮

灰狼6戰不敵馬刺正式結束今年賽季，季中加盟後打出亮眼表現的後衛多森姆（Ayo Dosunmu），也談到了自己在灰狼短短數個月的感受與未來規劃。即將首度以「完全自由球員」身分投入市場的他，坦言對未來充滿興奮和期待，但也不忘感謝灰狼球團與球迷對他的接納。

NBA／快艇樂透躺賺第5順位 格林拋震撼建議：該考慮交易雷納德？

在先前選秀樂透結果出爐後，除了幸運抽中狀元籤的巫師之外，洛杉磯快艇也被外界視為最大贏家之一。快艇以極低機率意外獲得今年選秀第5順位籤，這張極具價值的選秀權更被認為將大幅影響球隊未來方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。