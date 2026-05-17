NBA／哈登生涯搶七大戰「慣性軟手」 前8次出征數據大幅下滑

騎士在東區準決賽第6戰以94比115不敵活塞，系列賽被追成3比3平手。不過這場比賽對於哈登（James Harden）而言仍具有重要意義，他在比賽首節正式超越柯瑞（Stephen Curry），登上NBA季後賽歷史得分榜第10名。

首節剩下7分40秒時，哈登在右側外線招牌後撤步三分命中，這一球不僅替騎士添分，也讓他的季後賽生涯總得分來到4148分，正式超越柯瑞的4147分，躋身歷史前10。

不過哈登的里程碑之夜並不算完美。全場他13投6中攻下23分，但也發生多達8次失誤，最終無法幫助球隊避免敗仗。隨著系列賽進入決勝第7戰，雙方將回到底特律一決勝負。

值得注意的是，哈登在超越柯瑞的同時，也在另一項數據榜單繼續攀升。此戰8次失誤後，他的季後賽生涯失誤數正式超越「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的649次，升上NBA季後賽歷史失誤榜第3名。

此外，這也是哈登生涯第31場季後賽出現「失誤數超過投進球數」的比賽，自2003年NBA全面改採7戰4勝制以來，此數據並列聯盟史上第4高。

現年37歲的哈登，在2009年選秀會以探花之姿加入雷霆，後續轉戰火箭、籃網、76人和快艇，今年透過季中交易來到騎士，也是他生涯第17個球季。儘管球隊更換、角色轉變，但哈登從進入聯盟至今從未缺席過季後賽，累積出賽186場季後賽，目前排名NBA歷史第15名。

明天登場的活塞騎士搶七決戰，將是哈登生涯第9次參與的搶七生死戰，前面8次勝負各半，不過近4次卻是1勝3敗。

這8次分別為2011年西區第二輪雷霆勝灰熊、2015年西區第二輪火箭勝快艇、2018年西區冠軍賽火箭不敵勇士、2020年西區首輪火箭勝雷霆、2021年東區第二輪籃網不敵公鹿、2023年東區第二輪76人不敵塞爾蒂克、2025年西區首輪快艇不敵金塊，以及今年首輪76人勝暴龍。

而哈登最為人詬病的莫過於在搶七大戰的「軟手症」。總計前面8次搶七大戰中，哈登場均得到19.1分7.3助攻5.8籃板2.6抄截1.1阻攻，三項命中率分別是35.3%、22.2%、83.3%，幾乎都比例行賽下滑許多。