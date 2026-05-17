NBA／活塞連4場死裡逃生 奪冠賠率翻轉壓騎士

東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。

這組系列賽戰況詭譎，前4戰都是主場球隊奪勝，但第5戰和第6戰都是客隊帶走勝利；根據國際賭盤「DraftKings Sportsbook」的數據，騎士本季季後賽完美主場勝率破功後，奪冠賠率也從30比1變為50比1；活塞從60比1變成30比1。

活塞本季季後賽第一輪就「死裡逃生」，碰魔術隊在系列賽1：3落後下連趕3場；第二輪碰騎士又讓對手先「聽牌」，不過第6戰扳回一城後，本季季後賽驟死戰4勝是2023年塞爾蒂克隊後最多。

活塞赫爾特（Kevin Huerter）、勒佛特（Caris LeVert）和「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）目前都在出賽成疑名單，騎士只有南斯（Larry Nance Jr.）因病恐無法出賽。