快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／活塞連4場死裡逃生 奪冠賠率翻轉壓騎士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。 法新社
東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。 法新社

東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。

這組系列賽戰況詭譎，前4戰都是主場球隊奪勝，但第5戰和第6戰都是客隊帶走勝利；根據國際賭盤「DraftKings Sportsbook」的數據，騎士本季季後賽完美主場勝率破功後，奪冠賠率也從30比1變為50比1；活塞從60比1變成30比1。

活塞本季季後賽第一輪就「死裡逃生」，碰魔術隊在系列賽1：3落後下連趕3場；第二輪碰騎士又讓對手先「聽牌」，不過第6戰扳回一城後，本季季後賽驟死戰4勝是2023年塞爾蒂克隊後最多。

活塞赫爾特（Kevin Huerter）、勒佛特（Caris LeVert）和「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）目前都在出賽成疑名單，騎士只有南斯（Larry Nance Jr.）因病恐無法出賽。

NBA 羅賓森 騎士 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／活塞G7添變數？3名球員因傷列入出戰成疑

NBA／里德扮板凳奇兵活塞再度扳平騎士 兩隊連兩輪都要搶七

NBA／甩低潮！哈登關鍵三分彈澆熄活塞反撲 騎士G3開胡

NBA／杜倫及時甦醒成扳平關鍵 康寧漢：沒人能真正限制他

相關新聞

NBA／「巔峰韋德比巔峰詹姆斯更強」 名人堂球星再拋爭議言論

NBA名人堂球星「Crossover之王」哈德威（Tim Hardaway）近日再次掀起爭議話題。繼先前公開表示不會把詹姆斯（LeBron James）列入歷史前5大球星名單後，他近日又在個人Podcast節目《Crossover Podcast》中拋出更具話題性的看法，直言巔峰時期的韋德（Dwyane Wade）比巔峰詹姆斯更強。

NBA／回歸接受完整訓練 阿努諾比期待東冠開戰

儘管傷了主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby），尼克隊季後賽第二輪仍花4戰就「橫掃」76人隊，阿努諾比今天也加入球隊訓練，且透露右大腿傷勢沒有兩年前的嚴重。

NBA／兩支62勝以上勁旅強碰！雷霆馬刺系列賽成「98年爵士公牛之戰」後首見

今年西冠對戰組合確定出爐，由衛冕軍雷霆交手他們在例行賽的最大「剋星」馬刺。根據數據指出，這將是自1998年爵士、公牛2支傳奇球隊交手以來，勝場數均超過62場的球隊首次在季後賽碰頭。

NBA／馬刺三衛輪番殺出狂轟灰狼 福克斯點出3人輪替最強優勢

馬刺在西區第二輪系列賽第6戰展現恐怖團隊火力，即便當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒有瘋狂飆分，後場三人組卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）卻是全面接管戰局，幫助馬刺以139比109痛擊灰狼，以4勝2敗淘汰對手，將與衛冕冠軍雷霆展開正面交鋒。

NBA／哈登生涯搶七大戰「慣性軟手」 前8次出征數據大幅下滑

哈登最為人詬病的莫過於在搶七大戰的「軟手症」。總計前面8次搶七大戰中，哈登場均得到19.1分7.3助攻5.8籃板2.6抄截1.1阻攻，三項命中率分別是35.3%、22.2%、83.3%，幾乎都比例行賽下滑許多。

NBA／活塞連4場死裡逃生 奪冠賠率翻轉壓騎士

東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。