快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／兩支62勝以上勁旅強碰！雷霆馬刺系列賽成「98年爵士公牛之戰」後首見

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆一哥「SGA」亞歷山大、馬刺一哥「斑馬」溫班亞瑪。 路透社
雷霆一哥「SGA」亞歷山大、馬刺一哥「斑馬」溫班亞瑪。 路透社

今年西冠對戰組合確定出爐，由衛冕軍雷霆交手他們在例行賽的最大「剋星」馬刺。根據數據指出，這將是自1998年爵士、公牛兩支傳奇球隊交手以來，勝場數均超過62場的球隊首次在季後賽碰頭。

上賽季勇奪總冠軍的雷霆，本季例行賽依舊強勢，拿下64勝18敗傲視全聯盟；「黑衫軍」馬刺也不妨多讓，僅以62勝20敗緊隨其後。值得注意的是，在例行賽交手紀錄中，馬刺隊其實佔據上風，總計交手4場比賽中，由馬刺取得3勝。

除了戰績間的較量，兩隊球星的交鋒也是觀戰重點之一，特別是兩大MVP討論人選「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）之間的對決，勢必將引起籃球界不小話題。

雷霆與馬刺的「強強對決」也在開打之際創造不小話題性與故事性，攤開NBA季後賽歷史，上一次在季後賽中兩支勝場數均超過62場的球隊碰頭，要追溯自1998年的冠軍戰，由兩支傳奇球隊公牛、爵士展開對決。那一年，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率領公牛隊連續第2年在冠軍賽中與「郵差」馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）所領銜的爵士隊展開對決。

最終，喬丹坐鎮的公牛隊以4：2成功拿下該年的總冠軍，並再度擊敗了爵士隊，其中最引人注目的是他在第6場比賽中的標誌性「Last Shot」，這不僅幫助公牛王朝成功完成2度三連霸（1991-93︰1996-98）的壯舉，也成功讓喬丹乃至皮本（Scottie Pippen）等球星在NBA歷史地位的討論中更上一層樓。

萬眾矚目的雷霆、馬刺西區冠軍系列賽，G1將在台灣時間5月19日下周二上午開戰，地點在雷霆主場舉行。

NBA季後賽 雷霆 馬刺 Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／「巔峰韋德比巔峰詹姆斯更強」 名人堂球星再拋爭議言論

NBA名人堂球星「Crossover之王」哈德威（Tim Hardaway）近日再次掀起爭議話題。繼先前公開表示不會把詹姆斯（LeBron James）列入歷史前5大球星名單後，他近日又在個人Podcast節目《Crossover Podcast》中拋出更具話題性的看法，直言巔峰時期的韋德（Dwyane Wade）比巔峰詹姆斯更強。

NBA／回歸接受完整訓練 阿努諾比期待東冠開戰

儘管傷了主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby），尼克隊季後賽第二輪仍花4戰就「橫掃」76人隊，阿努諾比今天也加入球隊訓練，且透露右大腿傷勢沒有兩年前的嚴重。

NBA／兩支62勝以上勁旅強碰！雷霆馬刺系列賽成「98年爵士公牛之戰」後首見

今年西冠對戰組合確定出爐，由衛冕軍雷霆交手他們在例行賽的最大「剋星」馬刺。根據數據指出，這將是自1998年爵士、公牛2支傳奇球隊交手以來，勝場數均超過62場的球隊首次在季後賽碰頭。

NBA／馬刺三衛輪番殺出狂轟灰狼 福克斯點出3人輪替最強優勢

馬刺在西區第二輪系列賽第6戰展現恐怖團隊火力，即便當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒有瘋狂飆分，後場三人組卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）卻是全面接管戰局，幫助馬刺以139比109痛擊灰狼，以4勝2敗淘汰對手，將與衛冕冠軍雷霆展開正面交鋒。

NBA／活塞連4場死裡逃生 奪冠賠率翻轉壓騎士

東區龍頭活塞隊和騎士隊的系列賽進入決勝第7戰，台灣時間明天早上8點進行的驟死戰將決定今年最後一支晉級分區冠軍賽的隊伍，就奪冠賠率來說，延長戰線的活塞更被看好。

NBA／認為詹皇續留湖人意願高 美媒分析關鍵在「他」身上

現年41歲的湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）下季即將迎接職業生涯第24個球季，隨著傳奇生涯即將步入尾聲，外界對於他休賽季的動向也充滿許多討論。不過，根據籃球記者史坦（Marc Stein）說法，他認為詹姆斯續留湖人機率很高，原因與兒子布朗尼（Bronny James）脫不了關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。