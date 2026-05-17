NBA／兩支62勝以上勁旅強碰！雷霆馬刺系列賽成「98年爵士公牛之戰」後首見

今年西冠對戰組合確定出爐，由衛冕軍雷霆交手他們在例行賽的最大「剋星」馬刺。根據數據指出，這將是自1998年爵士、公牛兩支傳奇球隊交手以來，勝場數均超過62場的球隊首次在季後賽碰頭。

上賽季勇奪總冠軍的雷霆，本季例行賽依舊強勢，拿下64勝18敗傲視全聯盟；「黑衫軍」馬刺也不妨多讓，僅以62勝20敗緊隨其後。值得注意的是，在例行賽交手紀錄中，馬刺隊其實佔據上風，總計交手4場比賽中，由馬刺取得3勝。

除了戰績間的較量，兩隊球星的交鋒也是觀戰重點之一，特別是兩大MVP討論人選「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）之間的對決，勢必將引起籃球界不小話題。

雷霆與馬刺的「強強對決」也在開打之際創造不小話題性與故事性，攤開NBA季後賽歷史，上一次在季後賽中兩支勝場數均超過62場的球隊碰頭，要追溯自1998年的冠軍戰，由兩支傳奇球隊公牛、爵士展開對決。那一年，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率領公牛隊連續第2年在冠軍賽中與「郵差」馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）所領銜的爵士隊展開對決。

最終，喬丹坐鎮的公牛隊以4：2成功拿下該年的總冠軍，並再度擊敗了爵士隊，其中最引人注目的是他在第6場比賽中的標誌性「Last Shot」，這不僅幫助公牛王朝成功完成2度三連霸（1991-93︰1996-98）的壯舉，也成功讓喬丹乃至皮本（Scottie Pippen）等球星在NBA歷史地位的討論中更上一層樓。

萬眾矚目的雷霆、馬刺西區冠軍系列賽，G1將在台灣時間5月19日下周二上午開戰，地點在雷霆主場舉行。