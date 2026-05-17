NBA／「巔峰韋德比巔峰詹姆斯更強」 名人堂球星再拋爭議言論

NBA名人堂球星「Crossover之王」哈德威（Tim Hardaway）近日再次掀起爭議話題。繼先前公開表示不會把詹姆斯（LeBron James）列入歷史前5大球星名單後，他近日又在個人Podcast節目《Crossover Podcast》中拋出更具話題性的看法，直言巔峰時期的韋德（Dwyane Wade）比巔峰詹姆斯更強。

哈德威在節目中表示：「詹姆斯擁有的是長久的職業生涯，但如果是巔峰時期，我會選『閃電俠』韋德，而不是巔峰詹姆斯。」

即便現場有人提醒這番話可能引發詹姆斯球迷反彈，哈德威仍毫不退讓。

「他們不懂籃球，我懂。我是名人堂球員，看看數據就知道了。」哈德威說。

這番言論立刻引發熱議。若單純比較兩人的巔峰表現，韋德在2005-06至2010-11賽季間平均可攻下27.0分、5.2籃板、6.5助攻、1.9抄截及1.1阻攻，其中2008-09賽季更以場均30.2分奪下得分王，MVP票選排名第3，在2006年率領熱火奪下總冠軍，同時榮獲總冠軍賽MVP。

但若以相同長度的巔峰時期比較，詹姆斯從2007-08到2012-13賽季期間，場均則繳出28.2分、7.7籃板、7.3助攻、1.7抄截與0.9阻攻成績，不僅在2008年奪下得分王，更於2009、2010、2012及2013年4度榮膺年度MVP，並帶領熱火完成2012、2013年二連霸，而兩次總冠軍賽MVP也都由詹姆斯獲得。

兩人同屬2003年黃金世代選秀，但發展軌跡卻有所不同。韋德生涯第3年就已拿下冠軍與FMVP，而詹姆斯則直到生涯第9個球季，帶著天賦南下加入熱火與韋德聯手後才終於實現冠軍夢。

哈德威先前談到自己心目中的歷史偉大球星，將喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）以及歐尼爾（Shaquille O’Neal）等都排在詹姆斯之前，這也不是哈德威第一次主張有球員在巔峰時期比詹姆斯更出色。之前他就曾表示，「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）與希爾（Grant Hill）巔峰期都勝過詹姆斯。

不過即使多次對詹姆斯做出爭議評價，哈德威仍坦承對於詹姆斯生涯後期的表現相當敬佩。

「他做到的事情真的不可思議，他一直在打破人們的質疑，也一直在打破時間老人。」哈德威表示，「他能維持健康非常重要。到了那個年紀，大部分球員已經跳不起來，也不會保有那種運動能力，但他依然能做到。」

現年41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個球季。湖人季後賽第二輪慘遭雷霆4戰橫掃後，他的退休話題再度成為焦點。

先前《The Athletic》曾報導，本季可能是詹姆斯最後一個賽季，不過在球季結束後受訪時，詹姆斯則表示尚未對未來做出最終決定，將與家人討論後再做選擇。

對此哈德威也認為，最終決定權應完全屬於詹姆斯自己。

「我的想法很簡單，就是好好享受這一切，」哈德威說，「讓他依照每天身體的感受決定自己要做什麼。但有一點我很確定，他不會突然消失。他一定會提前告訴大家那是最後一年，而當那一天來臨時，他值得在每座城市接受巡迴告別禮。」