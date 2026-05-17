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NBA／認為詹皇續留湖人意願高 美媒分析關鍵在「他」身上

聯合新聞網／ 綜合報導
41歲湖人巨星「詹皇」詹姆斯。 法新社
41歲湖人巨星「詹皇」詹姆斯。 法新社

現年41歲的湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）下季即將迎接職業生涯第24個球季，隨著傳奇生涯即將步入尾聲，外界對於他休賽季的動向也充滿許多討論。不過，根據籃球記者史坦（Marc Stein）說法，他認為詹姆斯續留湖人機率很高，原因與兒子布朗尼（Bronny James）脫不了關係。

首先外界最大疑問是詹姆斯是否會直接選擇退休，對此史坦認為，詹姆斯再戰一年的機會很高，「我問過聯盟裡所有比我更有資格預測的人，他們的說法都一樣。現在沒人能確定是哪支球隊，但詹姆斯在2026-27賽季回歸，迎來他的第24個賽季，可能性似乎很大。」

接著，史坦繼續給出分析，他指出詹姆斯下賽季仍會繼續留在湖人效力，「詹姆斯在湖人隊的8個賽季是他職業生涯中效力同一支球隊時間最長的一次。無論從哪個角度來看，留在洛杉磯都是他最理想的選擇。」

史坦給出詹姆斯留在湖人最大的理由就是自己的大兒子布朗尼，「當然，他的兒子布朗尼與湖人隊的合約還有1年保障期，之後在2027-28賽季會面臨球隊選項。」

儘管湖人在季後賽第二輪面對實力堅強的雷霆慘遭橫掃，但年過四旬的詹姆斯，仍然用數據證明自己其實還可以在場上跟對手較勁。在今年2026年季後賽中，詹姆斯共出賽10場，場均上場38.6分鐘，得到23.2分、6.7籃板和7.3助攻。雖然許多外界人士預計詹姆斯明年會回歸，但他最有可能會在哪支球隊結束職業生涯仍不確定，目前詹姆斯在市場上的動向，仍持續受到外界高度關注。

NBA季後賽 LeBron James Bronny James 湖人

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