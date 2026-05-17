NBA／談G6愛德華提前「舉白旗」事件 馬刺卡瑟爾訝異：從未見過

灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards）在G6第四節雙方比分差距過大的情況下，竟提前走到馬刺替補席，與對手及教練握手致意，引發外界熱議。馬刺後衛「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）近期也回應此事，他稱自己從未見過「比賽還沒打完就跟對手致意」的情形；不過他同時也認為，能夠理解愛德華尊重對手的行為。

在第四節比賽還剩8分多鐘時，馬刺128：95大比分領先灰狼，雙方勝負大致抵定的情況下，此時愛德華做了一個讓所有人都感到訝異的舉動，只見他突然在暫停期間走到馬刺替補席，與每一位球員和教練致意，這位灰狼超級巨星先是祝賀了馬刺總教練強森（Mitch Johnson），然後又和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等人擊掌。

最終，馬刺不意外地以139：109結束該場比賽，系列賽4：2成功晉級西區冠軍戰。事後，愛德華為自己行為做出辯解，他稱，灰狼隊在當下已經沒有任何翻盤的可能，自己只是要向對手致意。

扮演馬刺致勝功臣的卡瑟爾，在第6戰砍下32分全場最高，外帶11籃板6助攻。賽後在採訪中，卡瑟爾談到愛德華的舉動，他表示當下一開始有些訝異，「我以前從未見過這種情況」。

隨後，卡瑟爾也表示能夠理解，「我們整個系列賽都在競爭，所以他（愛德華）能過來表示這種尊重，真的很棒。」

不過，愛德華仍遭到外界不少人士砲轟，他們認為，若比賽還在進行，就提前向對手致意，等同於「提早舉白旗投降」，加上愛德華身為球隊頭號人物，讓這次行為更被放大檢視。例如，前熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）就在節目中批評：「我覺得作為一個球隊領袖，我不會在比賽還剩8分鐘時就走過去和他們握手。」

該場比賽球評大范甘迪（Stan Van Gundy）也同樣對這個舉動不解，他指出：「我寧願他等到比賽結束再這麼做。」

諾維茨基（Dirk Nowitzki）則表示，「我投身NBA這麼久從沒見過這種情況。一個核心球員在第四節還剩8分鐘、比賽進行中時，竟然走去對手那邊和全隊擊掌？這對我來說有點太超過了。你大可以在終場哨聲響起後再去表達尊重。」