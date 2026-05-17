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NBA／曾在總教練討論人選！美媒稱伊古達拉可能轉當勇士助教

聯合新聞網／ 綜合報導
伊古達拉。 美聯社
伊古達拉。 美聯社

勇士隊助理教練團隊在休賽季迎來空缺，在史塔茲（Terry Stotts）、克豪斯（Jerry Stackhouse）這2位原先助教相繼離開後，有傳言稱昔日勇士王朝元老伊古達拉（Andre Iguodala）可能會加入勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的團隊。

勇士隊在休賽季制服組變動，曾執教拓荒者兵符9年的史塔茲，在2年前加入勇士制服組，擔任首席助教兼進攻協調員；克豪斯同樣在2024年，接替離隊轉任騎士隊總教練的亞特金森（Kenny Atkinson）留下的空缺，主要負責防守體系。這2人的合約，都在本季結束後到期。根據先前勇士記者史萊特（Anthony Slater）消息，史塔茲、克豪斯2人都無意續留勇士，會離開球隊去尋找其他任職總教練的機會。

在柯爾正式宣布同意與勇士球團續簽2年合約，繼續擔任勇士隊總教練前，伊古達拉當時曾一度被認為是總教練候選人之一，儘管最後並未成真。然而近日，根據《ClutchPoints》的席格爾（Brett Siegel）報導，伊古達拉很有可能會以助理教練身分「回鍋」勇士，以另一種方式來幫助老東家。

此外，根據另一家媒體《The Athletic》透露，尼克前主帥錫柏杜（Tom Thibodeau）也被認為有機會加入柯爾麾下。

現年42歲、已退役的伊古達拉，過去與柯爾和勇士隊有著深厚淵源，他曾是勇士王朝的核心球員，期間幫助球隊拿下4座冠軍。在2015年勇士、騎士總冠軍賽，伊古達拉替補身分出戰仍繳出全能表現，不僅幫助球隊4：2贏得王朝首座冠軍，個人在總冠軍戰平均得16.3分、5.8籃板、4助攻、1.3抄截，成為史上首位在總冠軍戰拿下FMVP的的板凳球員。

NBA季後賽 Andre Iguodala 勇士 Steve Kerr

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