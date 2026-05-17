NBA／談落選新人王 克努佩爾讚好友佛雷格「完全配得上獎項」

上個月底NBA頒布「年度新人王」獎項，獨行俠新科狀元「旗子哥」佛雷格（Cooper Flagg）以26分極小差距，擠下昔日杜克隊友、呼聲同樣很高的黃蜂神射手克努佩爾（Kon Knueppel）。近期，克努佩爾在上節目中談到落選一事，除表示已經盡全力了，並強調沒有任何遺憾。

克努佩爾近期在美國前知名職業賽車手恩哈特（Dale Earnhardt Jr.）的節目中，談到落選年度新人王的感受，克努佩爾這樣說：「很顯然，我渴望勝利。如果賽季初有人告訴我這一年會是這樣的結果，我會百分之百接受。當他們宣布結果的那天早上，我心裡想的是，『我已經盡力了。』如果我覺得自己還有什麼沒做到，我會更難過。」

接著，克努佩爾繼續補充：「也許我希望賽季末我能投得更好，但我願意接受結果，我覺得我這個賽季表現得非常好。我覺得我配得上這樣的成績。」最後，克努佩爾還強調，他認為「佛雷格完全配得上這個獎項」，以此來對過去這位在杜克大學時期的好友，致上最高敬意。

根據投票結果，佛雷格獲得100張中的56張第一名選票，總分412分；克努佩爾則拿走剩下44張第一名選票，總分386分，兩人差距僅26分，是在2002-03賽季聯盟更改投票格式以來，史上第2小的差距。

NBA年度新人王得主、獨行俠2025選秀狀元佛雷格。 美聯社

儘管沒能如願獲獎，但克努佩爾仍在菜鳥年創造許多驚奇。首先，他以273記三分球居全聯盟之冠，成為NBA歷史上首位以新秀身份達成此項紀錄的球員，也是黃蜂隊史單季三分命中數最高的球員；在例行賽81場出賽中，克努佩爾場均貢獻18.5分、5.3籃板、3.4助攻，三分球命中率更高達42.5%。在他的幫助下，黃蜂成功在賽季末段強勢逆襲，最終排名東區第9，順利獲得打附加賽資格。

不過，黃蜂在附加賽的表現則顯得不盡人意，他們先在第1戰127：126延長賽驚險淘汰熱火；但卻在關鍵第2場比賽遭到魔術痛擊，最終以90：121落敗，無緣取得季後賽資格。克努佩爾在附加賽表現不佳，在附加賽2場比賽中，克努佩爾場均僅得到8.5分，投籃命中率為22.7%。