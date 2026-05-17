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NBA／季後賽證明油箱還有油 灰狼38歲老將康利將「再戰一年」

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼38歲老將控衛康利。 美聯社
灰狼38歲老將控衛康利。 美聯社

灰狼昨天在西區次輪G6以109：139大比分落敗馬刺，賽季宣告結束。經美媒報導指出，灰狼陣中38歲老將控衛康利（Mike Conley）不會退役，將續戰一年，這也意味著下賽季將是他NBA職業生涯的第20個球季。

根據美媒《The Athletic》、灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）稱，康利表示他計劃再打一個球季，「康利表示他計劃再打一個賽季。他說他在季後賽中的表現證明他仍然可以做到。」克勞岑斯基說。

本賽季，儘管年近四旬的康利數據表現與過去明星時期有落差，但他仍被視為是灰狼隊中所倚重的控球戰力，且在場上、場下都扮演著球隊的精神領袖。今年季後賽中，康利場均出賽14分鐘，得到4.4分、1.3籃板、2.7助攻。其中，投籃命中率以及三分命中率都有5成的高標水準。

在2007年選秀會進入NBA以來，康利職業生涯已跨越19個球季，其中12年效力於曼菲斯灰熊、4年猶他爵士，2023開始則效力灰狼至今。今年夏天他將成為完全自由球員，是否會以老將底薪或中產合約與灰狼續約，挑戰生涯第20個球季，將外界關注重點。

NBA季後賽 灰狼 馬刺

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