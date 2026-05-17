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NBA／活塞搶七大戰添變數？ 3名球員因傷被列入出戰成疑

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞再度面臨搶七大戰。 法新社
活塞再度面臨搶七大戰。 法新社

活塞、騎士目前在東區次輪賽事戰成3：3平手，明天兩隊將上演關鍵生死戰。然而，在G7開打前夕，活塞在稍早公布隊中多達3名球員因傷勢，被列入出戰成疑名單（Questionable），分別是羅賓森（Duncan Robinson）、勒佛特（Caris LeVert）與赫爾特（Kevin Huerter）。

昨日G6活塞展現強大韌性，儘管兩隊在前兩節打得難分難捨，但在易籃後，活塞接連飆進三分球將領先優勢擴大到雙位數差距，三節打完已取得14分領先。到了末節，活塞再靠著射手羅賓森持續輸出外圍火力，讓比分差距逐漸擴大到20分以上，最終活塞也以21分差距在客場搶下關鍵一勝，將系列賽扳平成3：3，使活塞、騎士都將連續2輪面臨搶七大戰。

總結該場比賽，羅賓森、勒佛特2人雖從板凳出發，不過他們仍舊在有限上場時間內貢獻火力，仍然獲勝功臣之一。羅賓森上場20分鐘飆進4顆外線，交出14分2籃板2助攻；勒佛特上場29分鐘，也有8分3籃板3助攻1抄截1火鍋進帳。今年季中交易來到活塞的赫爾特，則是在系列賽沒有太多發揮機會，總計只留下在G5留下1場出賽、上場3分鐘的紀錄。

這3人傷勢分別為，羅賓森下背部痠痛，勒佛特右腳後跟挫傷，赫爾特則是左側內收肌緊張，活塞球團也在稍早將他們這3人列入出戰成疑，明日台灣時間上午8點開打的第7戰，能否順利出賽仍是未知數。

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