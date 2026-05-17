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NBA／回歸接受完整訓練 阿努諾比期待東冠開戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿努諾比。(美聯社)
阿努諾比。(美聯社)

儘管傷了主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby），尼克隊季後賽第二輪仍花4戰就「橫掃」76人隊，阿努諾比今天也加入球隊訓練，且透露右大腿傷勢沒有兩年前的嚴重。

第二輪第2戰尾聲受傷的阿努諾比已經隨隊練球一周，最近兩天更能完成完整訓練，今天受訪時表示感覺很好。

2024年季後賽曾傷到左大腿的阿努諾比，當時缺席接續4場比賽，和溜馬隊的決勝第7戰回歸，他說：「事情發生時感覺沒有以前那麼糟，所以知道這一點後，就是試著每天都進步一點。」

由於活塞隊和騎士隊系列賽要打滿7戰，東區冠軍賽在台灣時間周三前不會舉行，讓阿努諾比獲得更多休息時間，他表示全隊都很期待東冠展開，現在就等另組系列賽結束，「所以不管比賽是明天或是（美國時間）星期二，就是做好準備。」

阿努諾比在隊上的得分火力僅次於「一哥」布朗森（Jalen Brunson），本季8場季後賽他場均繳出21.4分、7.5籃板和1.9抄截，命中率6成2，外線更繳出5成38的亮眼表現。

尼克總教練布朗（Mike Brown）對阿努諾比能否東冠第一戰回歸還持保留態度，不過對他回歸訓練狀況感到振奮。布朗形容，季後賽出現傷兵「一點也不好玩」，球隊試著在季後賽把狀況調整到高峰，但也需要些幸運成分，「你需要些技巧，需要每個人保持健康，所以你會希望團隊所有成員一切順利，關鍵時刻事情都能朝著對你有利的方向發展。」

NBA 布朗森 NBA季後賽

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