NBA／年度MVP周一揭曉！SGA衛冕機會濃 國際球員寫下連8年統治紀錄

NBA官方宣布，本季年度MVP得主將於台灣時間周一揭曉，也就是在周二西區冠軍賽首戰前夕。得獎者將從3位候選人中誕生，分別是尋求衛冕的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），以及金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）。

根據轉播單位Amazon Prime Video消息，MVP得主將在賽前節目中公布。值得注意的是，今年無論最終由誰獲獎，都將延續NBA近年由國際球員全面接管MVP版圖的趨勢，寫下連續第8個賽季由非美國出生球員奪得MVP的紀錄。

這波國際球員MVP浪潮始於2019年，由出生於希臘、具有奈及利亞血統的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連續兩年奪獎；接著約柯奇在2021與2022年連霸，2023年則由出生於喀麥隆、後取得美國國籍的安比德（Joel Embiid）獲獎，2024年再由約柯奇拿下，去年則輪到加拿大出生的亞歷山大登頂。

若由溫班亞瑪奪下MVP，他將成為NBA史上首位獲此殊榮的法國球員；至於約柯奇若成功勝出，將取得生涯第4座MVP獎盃，加入聯盟傳奇殿堂級行列。歷史上只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、喬丹（Michael Jordan）、羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）以及詹姆斯（LeBron James）曾至少4度獲選年度MVP。

若從歷史來看，NBA過去總共只出現11次國際球員拿下MVP。在這波8年連霸之前，曾獲此殊榮的包括1994年的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、2005與2006年的奈許（Steve Nash），以及2007年的諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

此外，MVP公布時間點也引起不少討論，部分美媒認為這可能暗示亞歷山大有望完成連霸。去年他就是在西區冠軍賽開打前獲得MVP，系列賽第2戰賽前正式領取獎盃。今年情況與去年相當相似，MVP同樣安排在雷霆西決開打前公布，因此也讓外界對亞歷山大再度獲獎的可能性產生更多聯想。

不過無論最終獎落誰家，本季MVP競爭都堪稱近年最激烈的一次。亞歷山大率領雷霆完成聯盟最佳戰績並一路挺進西決；約柯奇持續打出全能統治力；而溫班亞瑪則在生涯第2個賽季便將馬刺帶進西區冠軍賽舞台。三人的競爭，也象徵NBA新世代權力版圖正快速成形。