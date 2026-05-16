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NBA／不願去巫師？狀元熱門迪班薩傳想留猶他 不排除「拒試訓」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
迪班薩。 路透通訊社
迪班薩。 路透通訊社

2026年樂透抽籤大會上，巫師幸運脫穎而出，在這個天賦洋溢的選秀大年一舉抽中狀元，不過狀元熱門人選迪班薩（AJ Dybantsa）當下的「冷靜神情」反而意外成了焦點，也讓他的未來動向持續受到外界高度關注。

根據《CBS Sports》記者芬克斯坦（Adam Finkelstein）報導，這位來自楊百翰大學的天才超級新星其實相當希望能夠繼續留在猶他發展，甚至不排除可能透過「拒絕試訓」等方式，試圖影響選秀結果。

芬克斯坦指出，迪班薩過去兩年都待在猶他，先是在Utah Prep就讀，之後又加入楊百翰大學（BYU）。目前他的家人也已經搬到猶他生活，全家人都逐漸喜歡上當地環境，因此他本人也有意願長期留在這個州。

「現在已經有一些人開始猜測，我們是否會看到一些『試訓操作』。」芬克斯坦寫道，「迪班薩或許可能拒絕替華盛頓巫師試訓，希望藉此迫使自己前往猶他。」

巧合的是，巫師其實對這種操作手法並不陌生。報導提到，近年巫師自己也曾利用類似策略處理過薩爾（Alex Sarr）以及如今效力爵士的貝利（Ace Bailey）等案例。

今年NBA樂透抽籤中，巫師成功抽中狀元籤，這也是他們自2010年選進沃爾（John Wall）之後，再次握有狀元選秀權。另一方面，爵士則抽到榜眼籤，讓外界開始聯想，是否有可能出現交易狀元籤的劇本。

根據近期美國媒體消息，巫師方面對於圍繞狀元籤的交易提案抱持開放態度，也讓迪班薩實現「留在猶他」願望的可能性開始升高。

現年18歲的迪班薩，被普遍視為近年最具天賦的側翼球員之一。本季他在大學賽場表現極為驚人，場均攻下25.5分、6.8籃板、3.7助攻與1.1抄截，投籃命中率高達51%。

在日前選秀聯合試訓結束後，迪班薩更曾霸氣表示，自己就是本屆最應該成為狀元的人選。如今隨著選秀會逐漸逼近，這位超級新星究竟會落腳華盛頓，還是最終如願續留猶他，也成為今年選秀最大的焦點話題之一。

NBA季後賽

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