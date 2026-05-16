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NBA／手機查「金州在哪」？柯瑞回憶選秀夜：滿腦子都是紐約

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞回憶當時接到勇士電話時，內心相當困惑，甚至拿手機查「金州 到底在哪裡」。 路透。
柯瑞回憶當時接到勇士電話時，內心相當困惑，甚至拿手機查「金州 到底在哪裡」。 路透。

勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）近日登上節目時，回憶2009年NBA選秀會的情景，並透露當時接到勇士電話時，內心其實相當困惑，第一反應甚至是立刻拿手機查「金州到底在哪裡」。

「當時是總經理賴利（Larry Riley）和總教練尼爾森（Don Nelson）打電話給我，告訴我『我們很期待你加入球隊』，然後我馬上低頭看手機，試著搞清楚金州到底在哪裡。」柯瑞在登上福德（Azzi Fudd）主持的《Fudd Around And Find Out》節目中表示。

事實上，當年的柯瑞原本心中另有目的地，「我那時候滿腦子想的都是紐約，但你真的要小心自己許的願望。現在回頭看，我很慶幸事情最後是這樣發展。」

柯瑞也提到，自己選秀夜最難忘的畫面之一，是當時勇士在第7順位搶先挑走他後，現場紐約球迷立刻爆出巨大噓聲，尼克最終則改選希爾（ Jordan Hill）。

一開始，柯瑞還搞不懂發生什麼事，直到後來才意識到，原來紐約球迷當時非常希望他能加盟尼克。最終，柯瑞並沒有前往紐約，而是來到勇士，並徹底改變自己與整支球隊的命運。

來自夏洛特的柯瑞，之後成為12屆NBA全明星、2屆NBA年度MVP，更帶領勇士奪下4座NBA總冠軍，建立王朝時代。

Stephen Curry

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