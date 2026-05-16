NBA／灰狼連3年關門戰淨輸81分！愛德華坦言：還沒準備好成為爭冠球隊

就在慘敗30分遭馬刺淘汰之後，灰狼的2025-26年賽季正式畫下句點，這場失利也延續了近年來令人難堪的劇本。這已是球隊連續第3年在季後賽淘汰戰遭遇大比分敗北，而且3場輸分加總起來高達81分。

2024年西區冠軍賽第5戰，灰狼以103比124不敵獨行俠；上季則在西區冠軍賽第5戰，以94比124敗給最終奪冠的雷霆，如今又再次在主場吞下30分慘敗。

不過灰狼本系列賽確實受到傷病影響。愛德華（Anthony Edwards）在首輪季後賽遭遇膝傷，為了趕上西區第二輪強勢提前復出，但始終未能恢復到最佳狀態。總教練芬奇（Chris Finch）也特別替子弟兵緩頰。

「我對愛德華這輪系列賽的表現只有讚賞，因為按照原本預估，他根本不應該這麼早回來，他大概得等到系列賽中段才能復出。」芬奇說。

此外，季後賽異軍突起的多森姆（Ayo Dosunmu）也受到腿部傷勢影響缺席首戰，而迪文森佐（Donte DiVincenzo）則在對金塊系列賽遭遇阿基里斯腱重傷報銷。愛德華認為，迪文森佐的缺席讓球隊進攻空間受到很大影響。

「他拉開空間的能力非常特別。像這種系列賽對方一直包夾我，我真的很希望能把球傳給迪文森佐，然後看著他投進20顆三分球，但他上一輪受傷了，所以我們只能試著調整。」愛德華表示。

只是傷病並不足以解釋這場潰敗。即便馬刺核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只繳出相較平常較低調的表現，但卡瑟爾（Stephon Castle）轟下32分，率領團隊第二節打出一波20比0猛攻，一舉奠定勝基。

灰狼雖然曾在上半場尾聲將差距縮小至12分，但全隊體力和效率明顯下滑，先發5人總計59投僅18中，最終無力回天。

隨著球季提前結束，灰狼也將進入充滿問號的休賽季。外界開始討論，愛德華是否還相信目前陣容有能力挑戰總冠軍，畢竟西區未來競爭只會更加殘酷。

除了溫班亞瑪、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約柯奇（Nikola Jokic）等正值巔峰狀態的MVP等級球星外，唐西奇（Luka Doncic）領軍的湖人、年輕的火箭等球隊，甚至是儲備滿滿戰力的拓荒者、爵士等，來年肯定也都不好惹。

當被問到過去3年季後賽慘敗出局是否存在共同問題時，愛德華僅簡短回答：「好問題，無可奉告。」至於被問到灰狼還缺少什麼才能跨過馬刺與雷霆這道高牆時，他則表示：「我不知道，我不覺得這是該問我的問題。」

不過愛德華依然表態支持現有陣容。「我覺得我們已經很好了。」只是下一秒他又坦承球隊其實尚未準備好成為冠軍隊伍。

「我覺得冠軍球隊的習慣、季後賽的習慣，應該是在例行賽就建立起來，但我們並沒有在例行賽養成那些習慣。」

這番話，也為灰狼的夏天留下了一道沉重課題。