NBA／誰是聯盟最笨球員？太陽惡棍點名：湖人范德比爾特

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）最近登上台灣最強高中生Ray的直播節目，當被問聯盟哪位球員能被稱為笨蛋，布魯克斯點名湖人隊前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

布魯克斯本季被交易到太陽隊後大爆發，場均得到20.2分創生涯新高。最近他與台灣最強高中生Ray一起直播，展現私下好好先生的一面。

不過當被問到聯盟哪位球員是笨蛋，布魯克斯想了一下後回答，「我要開砲了，我不想說謊。老實說，這傢伙根本不喜歡我，但誰在乎？湖人隊的范德比爾特。」

布魯克斯接著指出，范德比爾特有潛力，卻沒好好把握，「他身高大概6呎9吋（約206公分），有移動能力，但他完全沒進攻能力，防守Ray都比防守他還累。」

值得一提的是，2年前效力火箭隊的布魯克斯與湖人交手時，范德比爾特被布魯克斯惹毛，用手指戳布魯克斯後腦，遭驅逐出場。

2024年1月29日，當時還效力於休士頓火箭隊的布魯克斯，在對陣湖人的比賽中激怒了范德比爾特。一名湖人球員透露，布魯克斯在爭吵時范德比爾特是娘炮。