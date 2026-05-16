NBA／馬刺三衛輪番殺出狂轟灰狼 福克斯點出3人輪替最強優勢

馬刺在西區第二輪系列賽第6戰展現恐怖團隊火力，即便當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒有瘋狂飆分，後場三人組卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）卻是全面接管戰局，幫助馬刺以139比109痛擊灰狼，以4勝2敗淘汰對手，將與衛冕冠軍雷霆展開正面交鋒。

這也是馬刺自2017年以來首次重返西區冠軍賽，同時是隊史第15次闖進分區決賽，自1970-71年賽季聯盟建立分區制度後，馬刺打分區決賽次數高居聯盟第3。

面對灰狼傾全力限制溫班亞瑪的策略，馬刺其他進攻點完全爆發。卡瑟爾全場攻下32分、11籃板、6助攻，寫下個人季後賽代表作；福克斯效率驚人，10投8中拿下21分；哈波則繳出15分，三人合計貢獻68分，接近球隊總得分一半。

整場比賽馬刺火力全開，團隊轟下隊史季後賽單場第3高的139分，其中三衛在前三節就已合力包辦58.2%的球隊得分，總計30投23中、三分球12投9中，還送出15次助攻。馬刺全隊單場命中18記三分球，也寫下隊史季後賽新紀錄。

卡瑟爾首節就火力爆發，9投7中拿下19分，包括三分球3投全中，迅速點燃主場氣勢。談到自己的表現時，卡瑟爾表示：「我認為任何一晚都可能是不同人的舞台。」

總教練強森（Mitch Johnson）也對這名年輕後衛讚譽有加。「他今晚真的非常出色。他的個性和比賽態度讓他始終用正確方式打球，當球員具備正確觀念，再配合他們的天賦，就能把比賽提升到另一個層級。」

年僅21歲的卡瑟爾超越唐西奇（Luka Doncic）成為史上最年輕在季後賽單場至少拿到30分10籃板5助攻外帶5記三分的球員。此外他也成為馬刺隊史第5位在「晉級戰」中至少拿下30分、10籃板、5助攻的球員，加入吉諾布里（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson）以及格文（George Gervin）等傳奇名將行列。

賽後溫班亞瑪特別稱讚卡瑟爾的成熟表現。「對手一直想把我拉離禁區，不斷用身體對抗限制我，而最好的回應方式就是更強硬地打回去。卡瑟爾真的太棒了，他知道什麼時候該投、什麼時候該傳，也知道如何把防守壓迫到極限。」

至於遭到灰狼全力圍堵的溫班亞瑪，此戰雖僅攻下19分、6籃板、3阻攻，但依舊寫下里程碑。他成為自1974年開始統計阻攻以來，繼傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森之後，第2位生涯前10場季後賽累積至少200分、100籃板和40阻攻的馬刺球員。

福克斯成為自2017年的雷納德（Kawhi Leonard）之後，首位在季後賽單場至少攻下20分且投籃命中率達80%的馬刺球員。他點出後場三人組最大的優勢。「我們輪替的方式，就是任何時刻場上至少會有兩個人在。我們都能突破、能投籃，也能互相幫助彼此創造機會，這讓球隊打法變得更加多元。」

作為三人組中經驗最豐富的老將，福克斯也談到帶領年輕球員的責任。

「能和這些有天賦的年輕球員一起並肩作戰，我真的很享受。我希望他們能越早體驗成功越好，因為你永遠不知道下一次機會何時再來。我只是分享一些經驗，幫助他們更快適應聯盟，但他們本來就已經很厲害了。」

如今馬刺帶著淘汰灰狼的氣勢挺進西決，而等待他們的，將是今年季後賽保持不敗、氣勢如虹的雷霆。

哈波是隊史少數能在季後賽累積拿到150分的新秀，與傳奇前輩齊名，而他少年老成的球風也讓外界十分讚嘆。「一整年下來，大家都在討論我是否被不適合的球隊選進之類的話題，但我從沒有去想過這些，因為我很清楚我們有多優秀，我知道每個人能為球隊帶來多大的影響力，我也知道我們能做到這些。」

哈波也透露自己在這個過程中累積很多經驗，也對即將來臨的考驗充滿信心。他更提前發出宣言。「我們知道接下來面對的是完全不同層級的挑戰，但我們必須保持同樣心態，無論如何都要繼續踩著油門往前衝。」