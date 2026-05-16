NBA／只待勇士2年！柯瑞提生涯最重要導師萊特：有一股魅力

勇士隊超級巨星柯瑞（Steph Curry）剛進聯盟時，未獲得太大關注，後來發展成具備領袖氣質的巨星，奪下4座冠軍。最近他在節目上提到，前隊友萊特（Dorell Wright）是他的師傅。

2010-11賽季萊特轉戰勇士打出生涯年，場均得到16.4分5.3籃板，與進入生涯第2季的柯瑞聯手，共當2季隊友。柯瑞奪下生涯首冠的2014-15賽季，正好是萊特最後一個出現在NBA賽場的球季。

萊特2004年選秀首輪第19順位被熱火隊選中，曾在2006年隨熱火奪冠，生涯陸續效力熱火、勇士、76人和拓荒者隊，2020年宣布退休。萊特職業生涯共出賽549場，平均得到8.4分3.8籃板。

柯瑞最近在節目上罕見提起萊特，「萊特是我第2第3年身邊的球員，他有一股魅力，幾乎能和休息室任何人建立連結，我也因此看到如何在那樣的環境中應對。他曾在邁阿密奪冠，擁有成功老將的球隊，看過事情如何運作，即使是那麼短的時間，我也從他身上學到很多。」

柯瑞也提到傑克（Jarrett Jack）和格林（Draymond Green）的幫助，「他們都是幫助我提升氣場的人，不只提升技術和天賦。」

格林比柯瑞晚3年進聯盟，但柯瑞透露格林菜鳥年就成為領袖，「聽起來或許很瘋狂，他比我年輕，才菜鳥年就成為休息室最大聲的人。隨著我們關係逐漸成長，對我來說很重要的一件事，就是確保自己把聲音也提高，不能讓人每天只聽見他的聲音。」