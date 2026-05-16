NBA／還剩8分鐘就找馬刺握手致意 愛德華回應批評：尊敬對手

在今天主場進行的生死第6戰中，灰狼遭受到馬刺攻守全面壓制，最終慘敗30分，本季季後賽之旅正式劃下句點。不過比起比賽結果，當家少主愛德華（Anthony Edwards）在第四節初的一個舉動，卻意外成為賽後話題焦點。

當時進入第四節剩下約8分鐘時，灰狼面臨馬刺一波猛攻已經大幅落後，比賽勝負幾乎提前失去懸念。愛德華知道自己當晚已經不會再被換回場上，因此在退場前，他緩步走向馬刺替補席，逐一與對手球員及教練握手致意。

這個舉動迅速在網路上掀起兩極討論，有人認為愛德華在終場前就提前向對手致意，等同於「提早投降」，身為球隊核心不該在淘汰戰做出這樣的舉動。

例如前熱火隊魂海斯倫（Udonis Haslem）就在節目中批道，「我覺得作為一個球隊領袖，我不會在比賽還剩8分鐘時就走過去和他們握手。我不會這麼做，作為一個球隊領袖，我不會表現出這種態度。這時候比賽都還沒有結束，還有8分鐘。」

該場比賽的球評大范甘迪（Stan Van Gundy）也同樣對這個舉動不解，「我寧願他等到比賽結束再這麼做。」

但也有人認為，這只是愛德華展現尊重對手的一面，特別是在球隊已經喊暫停準備換下主力的同時，愛德華可以說是有風度地去面對這場慘敗。

面對外界爭議，愛德華賽後直接給出自己的想法。「到了那個時間點，你知道自己不會再上場了，所以只是想給他們應得的尊重。」愛德華說。

面臨傷勢麻煩的愛德華，在這個系列賽可說是拚盡一切帶領灰狼在前4戰打成平手，不過隨著戰線拉長，馬刺整體豐沛戰力和年輕戰將頂級天賦逐漸發揮，第5戰和第6戰一共淨勝59分之多，灰狼可說是難以招架。

愛德華未能延續過去兩年打進西區冠軍賽的氣勢，只能接受淘汰命運，賽後他也未替球隊失利找藉口，而是坦然承認馬刺就是系列賽表現較好的一方。

「他們就是打得更好。」愛德華直言。

另一方面，愛德華表示自己在休賽季會先專注恢復膝蓋、腳踝等一些傷病問題，同時也要透過恢復訓練強化身體。被問到灰狼是否需要找一位超級球星來協助時，愛德華則是說道：「我覺得我們現在的陣容已經夠好了。」