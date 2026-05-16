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NBA／馬刺晉西冠對決衛冕軍雷霆 卡瑟爾、溫班亞瑪有信心能贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪生涯第三年就摸到西決地板。 法新社
溫班亞瑪生涯第三年就摸到西決地板。 法新社

本場賽事

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馬刺今天在西區季後賽第二輪第6戰以30分差距擊敗灰狼，系列賽以4：2晉級到西區決賽，並將對上今年季後賽還未嘗敗績的雷霆，儘管雷霆今年展現強大衛冕實力，但今天拿下全隊最高32分的馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）也直言，全隊都很有信心在西區冠軍賽擊敗雷霆。

馬刺是本季例行賽少數對戰雷霆處於優勢的球隊，雙方在賽季期間5度碰頭馬刺收下4勝，不過今年季後賽雷霆在前兩輪面對太陽和湖人一場未輸，目前已經拉出一波8連勝，這也讓兩軍在西區冠軍賽的對決格外受到關注。

馬刺後衛卡瑟爾。 法新社
馬刺後衛卡瑟爾。 法新社

而在今天與灰狼之戰，成為季後賽史上組最年輕單場拿下30分、10籃板、5助攻並投進5記三分球球員的卡瑟爾，談到接下來與雷霆的交鋒時說：「我們完全有信心在西區決賽擊敗他們。儘管他們是衛冕冠軍，大家也都知道要將他們拉下馬難度很高，但我們就是有信心能夠做到。」

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在談到幫助球隊晉級西區決賽時也說：「我內心非常興奮，但我的身體有點疲憊，聽到西區決賽這個詞讓我覺得有點瘋狂，這是我一生中一直聽到的詞，但現在卻能身處其中，希望未來我們還有更多的分區決賽。」

談到今年季後賽之路，溫班亞瑪也深知前路難行，「季後賽的賽制決定我們將面對愈來愈強的對手，第一輪跟第二輪就已經有明顯差距，接下來的西區決賽與第二輪一定會差更多，尤其雷霆是一支很懂得籃球的球隊，並充分運用他們的優勢，我已經看了他們所有的比賽，並將針對第一場比賽進行調整。」

溫班亞瑪 馬刺 雷霆 NBA季後賽

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過程中雖然遭遇灰狼頑強抵抗，但馬刺在絕對天賦體能優勢加乘下，以充滿侵略性的攻守反擊，最終還是6戰淘汰對手，勇闖西區冠軍賽，這也是馬刺自2017年以來再度打進分區冠軍賽，當年他們在首戰折損雷納德（Kawhi Leonard）的情況下以0比4不敵「宇宙勇」，如今將和衛冕軍雷霆正面對決，可說是未演先轟動。

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