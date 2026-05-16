NBA／馬刺睽違9年重返西決 溫班亞瑪讚冠軍雷霆「懂打球」

過程中雖然遭遇灰狼頑強抵抗，但馬刺在絕對天賦體能優勢加乘下，以充滿侵略性的攻守反擊，最終還是6戰淘汰對手，勇闖西區冠軍賽，這也是馬刺自2017年以來再度打進分區冠軍賽，當年他們在首戰折損雷納德（Kawhi Leonard）的情況下以0比4不敵「宇宙勇」，如今將和衛冕軍雷霆正面對決，可說是未演先轟動。

歷經長達7年的重建旅程，馬刺靠著2023年神抽狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），接下來兩年又用第4順位和榜眼籤選進了卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper），加上明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）投靠，從附加賽以外的球隊瞬間躍居爭冠勁旅，成了外界認為最有可能阻擋雷霆連霸的球隊。

事實上在今年例行賽5次交手中，馬刺取得4勝1敗的優勢，雙方從陣容隊型到防守反擊的壓迫球風，可說是相當類似，同樣也是兵多將廣年輕有勁。值得一提的是，馬刺前一次在季後賽和雷霆交手已經要回推至2016年第二輪賽事，當時雷霆是以4比2淘汰馬刺。

「雷霆隊是冠軍球隊，他們今年在季後賽還沒輸過一場球，想要在對戰他們打出競爭力，馬刺必須拿出最好的狀態。」總教練強森（Mitch Johnson）。

溫班亞瑪則表示：「我們知道這將會是完全不同的系列賽。他們是一支懂得如何打球的球隊，他們很清楚自己的優勢，知道自己在做什麼。我們就拭目以待吧。我們會看完他們所有比賽影片，做好情蒐，然後努力在第一戰執行出來。」

今天關門戰獨拿32分的卡瑟爾也提到接下來會是非常艱難的挑戰。「雷霆可是衛冕冠軍。我們知道要拉下他們會非常艱難，但我認為我們有信心可以做到。」

雷霆與馬刺的西決首戰將在台灣時間周二（5月19日）正式開打，之後是規律休一天再進行下一戰，如打到搶七時間則是落在5月31日。