快訊

貢寮龍洞攀岩場20多歲男從10公尺高墜落！消防接力抬人搶命

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺睽違9年重返西決 溫班亞瑪讚冠軍雷霆「懂打球」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
加入聯盟第3年，溫班亞瑪就帶領馬刺殺進西區冠軍賽。 路透社
加入聯盟第3年，溫班亞瑪就帶領馬刺殺進西區冠軍賽。 路透社

過程中雖然遭遇灰狼頑強抵抗，但馬刺在絕對天賦體能優勢加乘下，以充滿侵略性的攻守反擊，最終還是6戰淘汰對手，勇闖西區冠軍賽，這也是馬刺自2017年以來再度打進分區冠軍賽，當年他們在首戰折損雷納德（Kawhi Leonard）的情況下以0比4不敵「宇宙勇」，如今將和衛冕軍雷霆正面對決，可說是未演先轟動。

歷經長達7年的重建旅程，馬刺靠著2023年神抽狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），接下來兩年又用第4順位和榜眼籤選進了卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper），加上明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）投靠，從附加賽以外的球隊瞬間躍居爭冠勁旅，成了外界認為最有可能阻擋雷霆連霸的球隊。

事實上在今年例行賽5次交手中，馬刺取得4勝1敗的優勢，雙方從陣容隊型到防守反擊的壓迫球風，可說是相當類似，同樣也是兵多將廣年輕有勁。值得一提的是，馬刺前一次在季後賽和雷霆交手已經要回推至2016年第二輪賽事，當時雷霆是以4比2淘汰馬刺。

「雷霆隊是冠軍球隊，他們今年在季後賽還沒輸過一場球，想要在對戰他們打出競爭力，馬刺必須拿出最好的狀態。」總教練強森（Mitch Johnson）。

溫班亞瑪則表示：「我們知道這將會是完全不同的系列賽。他們是一支懂得如何打球的球隊，他們很清楚自己的優勢，知道自己在做什麼。我們就拭目以待吧。我們會看完他們所有比賽影片，做好情蒐，然後努力在第一戰執行出來。」

今天關門戰獨拿32分的卡瑟爾也提到接下來會是非常艱難的挑戰。「雷霆可是衛冕冠軍。我們知道要拉下他們會非常艱難，但我認為我們有信心可以做到。」

雷霆與馬刺的西決首戰將在台灣時間周二（5月19日）正式開打，之後是規律休一天再進行下一戰，如打到搶七時間則是落在5月31日。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／讓灰狼雙塔僅拿3分 卡瑟爾32分助馬刺殺進西冠對決雷霆

西區季後賽第二輪馬刺隊與灰狼隊之戰，系列賽率先聽牌的馬刺今天在客場力拚晉級，在卡瑟爾（Stephon Castle）全場猛轟32分，以及團隊6人得分上雙下，馬刺最終就以139：109輕取灰狼，以4：2晉級西區冠軍賽，將與衛冕軍雷霆隊交鋒。

NBA／馬刺睽違9年重返西決 溫班亞瑪讚冠軍雷霆「懂打球」

過程中雖然遭遇灰狼頑強抵抗，但馬刺在絕對天賦體能優勢加乘下，以充滿侵略性的攻守反擊，最終還是6戰淘汰對手，勇闖西區冠軍賽，這也是馬刺自2017年以來再度打進分區冠軍賽，當年他們在首戰折損雷納德（Kawhi Leonard）的情況下以0比4不敵「宇宙勇」，如今將和衛冕軍雷霆正面對決，可說是未演先轟動。

NBA／里德扮板凳奇兵活塞再度扳平騎士 兩隊連兩輪都要搶七

在系列賽第五戰於底特律取勝，打破主場優勢率先聽牌的騎士，今天回到主場力拚晉級卻踢到鐵板，活塞在團隊6人得分上雙位數，其中康寧漢（Cade Cunningham）攻下21分，里德（Paul Reed）也扮演奇兵拿下17分領軍下，幫助活塞以115：93再度扳平，兩隊今年季後賽前兩輪都將進行搶七大戰。

NBA／柯爾留任勇士誓言「整頓紀律」 強調將重用年輕新秀注入活力

隨著勇士經歷了37勝45敗、無緣季後賽的低迷賽季，總教練柯爾（Steve Kerr）在沉澱後決定重返灣區，邁入他執掌兵符的第13個賽季。然而，在回歸後的首場記者會上，這位冠軍教頭沒有絲毫護短，而是直言不諱地對自己過去一年的執教表現提出嚴厲批評，直指這不是一個成功的執教賽季。

NBA／爆料公鹿紀律鬆散！點名字母哥最愛遲到 透納：沒準時也不會受罰

公鹿本季僅打出32勝50敗戰績，不但中斷連續9年闖進季後賽的紀錄，球隊內部問題如今也逐漸浮上檯面。

NBA／晉級西冠將對上雷霆 卡瑟爾、溫班亞瑪喊話有信心取勝

馬刺今天在西區季後賽第二輪第6戰以30分差距擊敗灰狼，系列賽以4：2晉級到西區決賽，並將對上今年季後賽還未嘗敗績的雷霆，儘管雷霆今年展現強大衛冕實力，但今天拿下全隊最高32分的馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）也直言，全隊都很有信心在西區冠軍賽擊敗雷霆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。