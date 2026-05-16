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NBA／強勢反彈！杜倫繳「雙十」回應質疑：不會忘記自己是誰

聯合新聞網／ 綜合報導
杜倫今日繳出雙十成績，幫助活塞將系列賽逼進「搶七大戰」，賽後他仍強調自己的信心從未動搖。 法新社。
杜倫今日繳出雙十成績，幫助活塞將系列賽逼進「搶七大戰」，賽後他仍強調自己的信心從未動搖。 法新社。

本場賽事

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活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）在季後賽低潮後終於強勢反彈，今日面對騎士全場繳出15分、11籃板「雙十成績」，幫助活塞以115：94大勝，成功將系列賽逼進「搶七大戰」。即便飽受批評，甚至一度遭到棄用，杜倫賽後仍強調自己的信心從未動搖。

「我一直都很享受比賽，我有跟媽媽聊天，她給了我力量。」杜倫表示。

杜倫進一步表示，「我的自信從來沒有動搖過。我知道自己是誰，我不會忘記自己是誰。我知道我能做到什麼，也知道自己未來能成為什麼樣的球員。」

「當我打得更有侵略性、知道什麼時候該出手時，我就會打出最好的籃球。我覺得前幾場，我只是還沒真正找到比賽節奏。」杜倫補充道。

活塞一哥康寧漢（CadeCunningham）賽後也大讚杜倫的侵略性，「他今晚真的很有侵略性，不管有沒有拿球都一樣。他積極衝搶籃板、做了很多很棒的事情，這才是真正的他。」

總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）則認為，杜倫真正帶來的影響，來自於籃板與防守端。

「最重要的是他的籃板、防守與場上溝通。那4顆進攻籃板非常關鍵，代表他真的把自己的意志力帶進了比賽，後面的進攻自然就會跟著出現。」

系列賽前幾戰，杜倫面對騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）始終打得相當掙扎，但此役他不僅抓下11個籃板，追平前3場合計總數，3次火鍋也等同於前5戰總和。此外，他全場10投7中，還搶下4顆進攻籃板。

事實上，杜倫還曾在第三節切入時扭到左腳踝，一度返回休息室，不過最終仍回到場上，並在第四節7分鐘內貢獻6分、4籃板。

接下來將回到活塞主場進行，而杜倫也對「搶七大戰」充滿期待。

「我一直都覺得G7是最有趣的比賽，因為現場氣氛一定會超瘋狂，而且我們還是在主場。我很喜歡這種非贏不可的比賽，我覺得那通常都是我們表現最好的時候。」

事實上，杜倫本賽季才首度入選明星賽，例行賽更一度繳出場均20分、10籃板成績。然而他在季後賽表現突然大幅下滑，上場時間也逐漸減少，甚至讓外界開始質疑總教練比克斯塔夫是否已逐漸失去對他的信任，成為活塞球迷近期最熱烈討論的話題之一。

NBA季後賽 杜倫

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